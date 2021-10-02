Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,48 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 3,08'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103846
|-2,48
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049171
|-2,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|180,511948
|-2,27
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570482
|-1,54
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,990832
|-1,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237435
|-1,41
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,130141
|-1,28
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,004032
|-0,99
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,855701
|-0,96
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,873029
|-0,92
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018452
|-3,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057009
|-2,73
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019535
|-1,88
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020292
|-1,78
|VEM Katkı EYF
|0,019315
|-1,72
|VEM Standart EYF
|0,071618
|-1,72
|HEM Katkı EYF
|0,019134
|-1,68
|ZEM Katkı EYF
|0,020518
|-1,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,01916
|-1,64
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019991
|-1,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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