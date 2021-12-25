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Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (5)

25.12.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,10 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,10 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 27,90'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,590579-30,10
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,450692-29,01
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.077,36-27,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,019751-27,43
QNB Finans Portföy Altın BYF57,507946-27,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,138344-26,62
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,801012-26,50
QNB Finans Portföy Gümüş BYF53,41703-26,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,131283-25,87
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,044066-25,83
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,126748-27,90
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,136359-27,60
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,14544-26,14
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,196493-26,09
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,197407-25,74
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,126623-25,73
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,019992-25,67
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,174553-25,51
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,143593-25,48
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,155362-25,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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BNP Paribas, Yatırım, Finans, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi


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