Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,10 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 27,90'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: