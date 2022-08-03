Turizmciler Eylül ayından ümitli - Son Dakika
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Turizmciler Eylül ayından ümitli

03.08.2022 11:33
Turizmciler Eylül ayından ümitli

Yaz sezonunda iyi bir ivme yakalayan turizmin incisi Bodrum Eylül ve Ekim ayından da umutlu. The Oba Otel İşletmecisi Veysi Azat "Yaz sezonu çok iyi geçiyor, Haziran ve Temmuz ayı çok iyi geçti.

Yaz sezonunda iyi bir ivme yakalayan turizmin incisi Bodrum Eylül ve Ekim ayından da umutlu. The Oba Otel İşletmecisi Veysi Azat "Yaz sezonu çok iyi geçiyor, Haziran ve Temmuz ayı çok iyi geçti. Ağustos ayında da tam doluluğu yakalıyoruz. Önemli olan Eylül ve Ekim ayı rezervasyonları da iyi görünüyor" dedi.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Haziran ve Temmuz aylarında tam doluluğu yakalayan ilçede Ağustos ayının da tam doluluğu yakaladı. Turizmciler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının her zaman iyi geçtiğini önemli olan Nisan, Mayıs ve Eylül ve Ekim aylarında doluluk oranlarını yakalamak önemli olduğunu açıkladı.

Bodrum'da bulunan Alkolsüz A'la Carte hersey dahil konseptli The Oba otel İşletmecisi Veysi Azat Haziran ve Temmuz ayının çok iyi geçtiğini Ağustos ayında da tam doluluğu yakaladığını belirterek "Bodrum havası ve suyuyla 12 ay turizm yapmaya elverişli bir ilçedir. Bodrum'da Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları tam doluluğu yakalayan bir turizm kent, önemli olan Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında doluluğu yakalamak önemli. 3 aya sıkışmış bir turizm var Bodrum'da bunu ilk etapta 6 aya ve ardından 8 aya çıkarmak için iyi bir strateji yapmak lazım. En azından Mayıs ve Eylül aylarını tam dolulukla geçirmek gerekiyor. Ağustos ayı gelen rezervasyonlar tam doluluk olduğunu gösteriyor. Bizim otelimiz Alkolsüz A'la Carte Hersey Dahil konseptinde ve Kadınlara özel plajı olan ve ortak kullanım alanları olan özel bir otel. Bizim otelimiz sezonu çok iyi geçirdi. Ağustos ayını da çok iyi görünüyor" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmciler Eylül ayından ümitli - Son Dakika

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