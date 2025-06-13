Yazın Göz Sağlığı Tehdit Altında

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden risklerin arttığını, ultraviyole ışınlarının, havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonların yazın en sık karşılaşılan göz sorunları arasında olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, özellikle ultraviyole (UV) ışınları ve su kaynaklı enfeksiyonların yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden en büyük unsurlar olduğunu aktardı.

Göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanımının önemine değinen Yıldırım, "Ultraviyole maruziyetinin azaltılması için güneş gözlüğü kullanımı çok önemli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca kozmetik beklentilerle değil, gerçekten kaliteli ve güvenlik sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Kalitesiz gözlüklerin göz sağlığına zarar verebileceğini vurgulayan Yıldırım, yazın en sık karşılaşılan risklerden birinin de deniz ve havuz kaynaklı göz enfeksiyonları olduğunu anlattı.

Yıldırım, "Bu enfeksiyonlar bir gözden diğerine geçebildiği gibi, çevremizdeki kişilere de bulaşabilir. Bu nedenle deniz veya havuza girerken koruyucu deniz gözlükleri kullanmak enfeksiyon riskini azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, eğer deniz veya havuz sonrası gözde kızarıklık, bulanık görme veya çapaklanma gibi belirtiler oluşursa, mutlaka göz hekimine başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, "Kendi kendimize eczaneden alınan damlaları kullanmak yanlış olabilir ve farklı sorunlara yol açabilir." ifadesini kullandı.

Kontak lens kullananları da uyaran Yıldırım, "Kontak lens gözdeyken denize veya havuza girmek kesinlikle önerilmez. Bu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve hatta şiddetli görme kaybına yol açabilir." bilgisini paylaştı.

Enfeksiyonlardan korunmak için hijyenin önemine değinen Yıldırım, tek kullanımlık kağıt havlu kullanmanın ve ellerle göz temasını mümkün olduğunca azaltmanın enfeksiyon riskini düşürdüğünü kaydetti.