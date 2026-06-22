YD-ÜFE Mayıs'ta Yükseldi - Son Dakika
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YD-ÜFE Mayıs'ta Yükseldi

22.06.2026 10:45
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Mayıs ayı YD-ÜFE, yıllık %34,16 ve aylık %1,71 artış gösterdi. Enerjide %104,38 artış kaydedildi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 34,16 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,96 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,7, imalatta yüzde 33,93 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 31,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36, enerjide yüzde 104,38, sermaye mallarında yüzde 23,68 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,3, imalatta yüzde 1,65 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 3,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,49, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,2, sermaye mallarında yüzde 1,62 artış olurken, enerjide yüzde 6,23 azalış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,701,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,43,423,031,322,010,91,021,88
20264,062,383,944,161,71

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,90
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,40
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,0127,7128,7531,1932,46
202635,1235,5535,4035,0734,16

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Mayıs'ta Yükseldi - Son Dakika

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