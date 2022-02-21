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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,25 arttı - Son Dakika

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,25 arttı

21.02.2022 10:11
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,25 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 3,25 yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 3,25 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ocakta, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 3,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 46,71 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,47, imalatta yüzde 96,4 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 114,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 76,98, enerjide yüzde 189,34, sermaye malında yüzde 78,57 yükseliş görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,82, imalatta yüzde 3,23 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 4,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3, enerjide yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 62,4, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 66,72, deri ve ilgili ürünler yüzde 69,44 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 189,34, ana metaller yüzde 142,97, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 122,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69, makine ve ekipmanlar yüzde 0,85, diğer ulaşım araçları yüzde 1,02 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 7,18, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 6,84 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20177,25-0,930,480,04-0,88-0,142,240,870,124,265,22-0,01
20180,391,702,244,006,403,442,6318,1610,14-7,45-8,44-1,32
20191,83-1,793,444,934,19-3,24-2,33-1,410,821,17-0,451,81
20202,390,773,485,461,470,951,647,463,084,622,02-0,76
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,25

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
201724,3424,2425,7626,3821,6021,9823,9923,9824,0525,7826,0119,75
201812,0915,0717,0821,7230,6535,3335,8459,1275,0455,4035,2133,45
201935,3530,7132,2433,4330,6622,2316,32-2,94-11,15-2,885,598,93
20209,5312,3812,4313,0010,0614,8219,4930,2333,1537,6941,1237,56
202132,5128,2733,1935,3139,6043,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44

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Türkiye İstatistik Kurumu, üretici fiyat endeksi, Madencilik, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,25 arttı - Son Dakika Ekonomi


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