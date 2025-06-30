YEDAŞ\'tan Gençlere Kariyer Fırsatı

YEDAŞ, üniversitelerden yeni mezun genç yetenekleri enerji sektörüne kazandırmayı hedeflediği "Enerjim Sizinle" MT Programı'nın üçüncü dönem başvurularını başlattı.

Katılımcılar 18 ay sürecek kapsamlı gelişim programı boyunca şirketin farklı departmanlarında deneyim kazanma fırsatı elde edecek. Program sonunda başarılı olan adaylar, YEDAŞ bünyesinde tam zamanlı olarak kariyerlerine devam edebilecek. Programa başvurular 15 Temmuz'da sona erecek.

MT Programı başvuruları başladı

YEDAŞ'ın "Enerjim Sizinle" MT Programı, genç mezunlara profesyonel hayata güçlü bir başlangıç sunmak için tasarlandı. Programın ilk 15 ayında katılımcılar, yetkinliklerine göre YEDAŞ'ın çeşitli birimlerinde rotasyon yaparak şirketin işleyişine dair kapsamlı bir deneyim kazanıyor. Takip eden 3 aylık süreçte ise adaylardan, bu deneyimlerini yansıtan bir proje tamamlamaları bekleniyor. Böylece hem teorik hem pratik bilgiyle donatılmış, dinamik ve kapsamlı bir kariyer yolculuğu başlamış oluyor. Katılımcılar, süreç boyunca online eğitim içeriklerine erişim sağlayabiliyor, dijital araçları etkin kullanabiliyor ve alanında uzman kişilerle birebir çalışma fırsatı elde ediyor.

MT Programı'na Başvuru Süreci

Programa katılmak isteyen adayların elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ya da iktisadi ve idari bilimler bölümlerinden yeni mezun olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve enerji sektöründe kariyer hedeflemeleri bekleniyor. Başvurular, Kariyer.net, YEDAŞ Linkedin sayfası, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve üniversitelerin kariyer sayfaları aracılığıyla kabul ediliyor. Başvuruda bulunanlar arasından seçilecek adaylar, sırasıyla İngilizce sınavı, genel yetenek testi, kişilik envanter testi, yetkinlik bazlı mülakatlar ve panel görüşmeleri sonucunda belirlenecek. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adayların Kasım 2025 itibarıyla YEDAŞ bünyesinde görevlerine başlaması planlanıyor.

"Kendini bu yolculuğa hazır hisseden tüm genç yetenekleri başvuruya davet ediyoruz"

İlki 2023 yılında başlatılan Enerjim Sizinle MT Programı'nın ilk mezunları haziran ayında YEDAŞ bünyesine dahil edilerek tam zamanlı pozisyonlarda görevlerine başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydın, "Enerjim Sizinle MT Programı genç yeteneklere Türkiye'nin en önemli enerji şirketlerinden biri olan YEDAŞ'ta kariyer fırsatı sunarken aynı zamanda okulda öğrendikleri teorik bilgileri sahada deneyimleme ve çeşitli departmanlarda çalışarak benzersiz bir iş tecrübesi edinme fırsatı sunuyor. Bu yıl mezun ettiğimiz dört arkadaşımızı kendi ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda şirketimizdeki en uygun pozisyonlara yerleştirdik. Yeni dönem için de oldukça heyecanlıyız. Kendini bu yolculuğa hazır hisseden tüm genç yetenekleri başvuruya davet ediyoruz" dedi. - SAMSUN