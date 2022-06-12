Yedisu Kaymakamı Kaya, "70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi" - Son Dakika
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Yedisu Kaymakamı Kaya, "70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi"

12.06.2022 12:19
Yedisu Kaymakamı Kaya, "70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi"

Yedisu ilçesinde 2018 yılında 70 dekar üretilen fasulyenin bu yıl 600 dekarda üretildiğini aktaran Kaymakam Mehmet Kaya, "İnşallah sulama sisteminin de devreye alınmasıyla bu üretimi 5 bin dekarlara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Yedisu ilçesinde 2018 yılında 70 dekar üretilen fasulyenin bu yıl 600 dekarda üretildiğini aktaran Kaymakam Mehmet Kaya, "İnşallah sulama sisteminin de devreye alınmasıyla bu üretimi 5 bin dekarlara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde geçtiğimiz dönemlerde coğrafi işaret alan Horoz Kuru Fasulyesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşma yapan Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "İlçemizde 2018 yılında 70 dekar üretilen Fasulyemiz, coğrafi işaret alması ile birlikte kaymakamlığımız ve Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile bu yıl 600 dekarda üretilmektedir. İnşallah sulama sisteminin de devreye alınmasıyla bu üretimi 4 bin 500-5 bin dekarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Kadın Kooperatifimizin de kurulmasıyla üretilen ürünlerin pazarlanması noktasında gerekli desteği vereceğiz" dedi.

Toplantı sonunda misafirlere Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi ikram edildi. - BİNGÖL

Yedisu Kaymakamı Kaya, 70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi
Yedisu Kaymakamı Kaya, 70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi

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Kaynak: İHA

Mehmet Kaya, Hisarcık, Bingöl, Yedisu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yedisu Kaymakamı Kaya, '70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yedisu Kaymakamı Kaya, "70 dekar olan üretim, 600 dekara yükseldi" - Son Dakika
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