Yeditepe Üniversitesi'nden Dünya Kadınlar Günü'nde ödül töreni - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü'nün düzenlediği "Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni"nin 4'üncüsü, bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, törende, Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü öğrencilerinin gösterisi keyifli anlara sahne olurken, Women in Business Kulübü üyesi Efnan Gersman da şarkılar söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüten ve bunun gerçekleşmesi için öncülük eden isimlere ödülleri tören öncesi gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, "Konuşmaktan ziyade bir şeyler yapmamız, ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor hem kadınlar hem erkekler olarak." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü Başkanı Fatma Nur Gedik ise "emek" kavramına dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Gedik, "Bugün kadınların emeğinin ve iş hayatındaki kıymetli yerinin kutlandığı bir gün, kadınların ne kadar azimli, çalışkan ve üretken olduğunun göstergesi niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Ödül alan isimler şöyle:

"Pınar Deniz-Oyuncu, Salih Bademci-Oyuncu, Merve Dizdar-Oyuncu, Ezgi Mola- Oyuncu, Buket Akdol-Tango Dansı Eğitmeni, Öğretim Üyesi, Lil Zey-Rapçi, Leyan Senay-Davulcu, Filenin Sultanları-A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ferhan Arıcan-Milli Jimlastikçi, Sinem Sandıkçı Gökçen-L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü, Rana Özşeker-RNA Değişim Yönetimi & Yönetici Ortak, Arya Kadın Yatırım Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcısı, Zümran Ömür-Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı, Elif Akkuş- Savaş Muhabiri, Zeynep Selgur-Sportive Genel Müdürü, Özge Karabulut-İlk Kadın Taaruz Helikopter Pilotu, İdil Yazar-Şef, Hürriyet Gazetesi Kadın Olmak Köşesi Yazarı, Saadet Özkan Efe-Girişimci, UCİM Kurucusu ve Genel Başkanı, Elif Nur Fırat Karalar- Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Laboratuvarı Kurucusu, Dr. Dilek Gürsoy-Kalp ve Yapay Kalp Cerrahı."