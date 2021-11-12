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Yeme-içme sektörü yeni konsept restoranlar ile ülke sınırlarını aşarak büyüyor - Son Dakika

Yeme-içme sektörü yeni konsept restoranlar ile ülke sınırlarını aşarak büyüyor

12.11.2021 15:38
Yeme-içme sektörü yeni konsept restoranlar ile ülke sınırlarını aşarak büyüyor

Pandemi etkisinin devam ettiği son dönemlerde restoran yatırımları hızlandı.

Pandemi etkisinin devam ettiği son dönemlerde restoran yatırımları hızlandı. HuQQabaz, 2022 senesinin sonuna kadar Türkiye'de 3, yurt dışında açacağı 21 restoranla toplam restoran sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Pandeminin başlamasıyla büyük bir kriz yaşanan yeme-içme sektöründe toparlanma yaşanıyor. Normalleşmeyle birlikte sektördeki şube yatırımları artıyor. Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren Q Food & Beverage Group, HuQQabaz markasıyla Türkiye'de ve dünyada büyüme yolculuğuna devam ediyor. Marka, 2022 senesinin sonuna kadar Türkiye'de 3, yurt dışında açacağı 21 restoranla toplam restoran sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Yiyecek ve içecek sektöründeki küresel markalar arasında olduklarını belirten HuQQabaz Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet F. Yağlı, "Markamızla yeme-içme sektöründe bugün 4 ülkede 21 lokasyonda 1100 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 2022 sonuna kadar ise 10 ülkede 40 lokasyonda ekibimizi 2000 kişiye çıkartma hedefimiz yer alıyor. Bizim başarımız markamızın stratejisini pandemi gibi olağanüstü süreçlere de hızla adapte olacak şekilde kurgulamamız ve yeni konseptleri hayata geçirmemiz. Markamızı 2022 senesi sonuna kadar 10 ülke ve 40 lokasyonda yer almak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeme içme sektöründeki başarımızı yurt dışındaki atılımlarımızla daha değerli kılmayı ve 2022 senesi sonuna kadar 56 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" diye açıklamada bulundu. - İSTANBUL

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeme-içme sektörü yeni konsept restoranlar ile ülke sınırlarını aşarak büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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