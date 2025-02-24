Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor

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Merkez Bankası, 100 TL ve 10 TL banknotlarının yeni tertiplerini bugün itibariyle tedavüle sunuyor. Eski sürümlerle karşılaştırıldığında yalnızca imza değişikliği bulunacak banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzası yer alacak. Yeni tertip banknotların boyut ve tasarımlarında ise değişiklik yok.

24.02.2025 09:24
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, söz konusu değişiklikle ilgili duyurusunu Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni banknotlar, eski sürümlerle karşılaştırıldığında sadece imza değişikliğiyle dikkat çekecek.

YARDIMCISININ DA İMZASI YER ALACAK

Yeni 100 TL banknotunda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzası yer alacak. Aynı şekilde, VII. tertip 10 TL banknotlarında da Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunacak, ancak Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzası 10 TL banknotları için geçerli olacak. Bu imza değişiklikleri dışında, banknotların tasarımında herhangi bir yenilik yapılmadı.

BANKNOTLARININ TASARIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞMEDİ

Yeni tertip banknotlar, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yani, yeni 100 TL ve 10 TL banknotları, eski banknotlarla karışabilecek şekilde piyasada dolaşacak.

ESKİ VE YENİ BANKNOTLAR BİRLİKTE TEDAVÜLDE

Yapılan açıklamaya göre, yeni tertip banknotlar eski banknotlarla birlikte aynı anda tedavülde olacak. Bu durum, vatandaşların hem eski hem de yeni banknotları rahatlıkla kullanabilmesini sağlayacak. Yeni 100 TL ve 10 TL banknotların, Türkiye'nin para piyasasında sorunsuz bir şekilde dolaşması bekleniyor.

Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor

Hatice Karahan, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ci Ayen:
    10 tlye ekmek bile yok niye basıyorssunuz anlamış değilim 23 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bırakın 10 ve yüzlük yenilemeyi 500 lükleri basın piyasaya ihtiyac bunlar inat etmeyin artık 16 2 Yanıtla
  • ci Ayen:
    Bassanız ne olacak bir boka yaramadıktan sonra. 10 tlye ekmek bike yok ekmek 15 2 Yanıtla
  • selman çakır:
    para basmanın bahanesi 11 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    yanına 1 tane sıfır koymayı unutmasınlar 10 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Esas ihtiyaç olanı artık geciktirmek vatandaş a eziyet oldu bir an önce acil olarak demir 5 ve 10 TL ile kağıt 500 ve 1000 TL basılması yada basılmayacak işe bir sıfırı silmek gerekiyor 7 2 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    aslında, 500 TL'lik bin TL lik bassılsa iyi olur bir tomar para tasıyor millet dolar 1 tane para 3 bin küsür 6 2 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    ekstra para basılırsa enflasyon körüklenir 4 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    eee ne oldu şimdi, paranın değerimi artacak anlamadım... 2 1 Yanıtla
  • Ayhan Uzunyay:
    kesin değeri yükselecektir 1 1 Yanıtla
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