Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, söz konusu değişiklikle ilgili duyurusunu Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni banknotlar, eski sürümlerle karşılaştırıldığında sadece imza değişikliğiyle dikkat çekecek.
Yeni 100 TL banknotunda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzası yer alacak. Aynı şekilde, VII. tertip 10 TL banknotlarında da Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunacak, ancak Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzası 10 TL banknotları için geçerli olacak. Bu imza değişiklikleri dışında, banknotların tasarımında herhangi bir yenilik yapılmadı.
Yeni tertip banknotlar, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yani, yeni 100 TL ve 10 TL banknotları, eski banknotlarla karışabilecek şekilde piyasada dolaşacak.
Yapılan açıklamaya göre, yeni tertip banknotlar eski banknotlarla birlikte aynı anda tedavülde olacak. Bu durum, vatandaşların hem eski hem de yeni banknotları rahatlıkla kullanabilmesini sağlayacak. Yeni 100 TL ve 10 TL banknotların, Türkiye'nin para piyasasında sorunsuz bir şekilde dolaşması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor - Son Dakika
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