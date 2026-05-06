Yeni Bitki Karantinası Yönetmeliği Yayımlandı

06.05.2026 12:36
Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle bitki sağlığı için yeni giriş-çıkış usulleri belirlendi.

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Türkiye'ye giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Bitki Karantinası Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ithale mani olan zararlı organizmaların belirlenmesi ile bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Türkiye gümrük bölgesine giriş ve çıkış işlemlerinde bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlar ile yapılacak resmi kontroller düzenlendi.

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye giriş ve çıkış işlemleri, Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden yapılacak. BKKTS üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, işlemler fiziksel olarak yürütülecek. İnspektör (resmi kontrol yetkilisi) tarafından, söz konusu ürünlerin resmi kontrolleri, belge, beyan ve bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılacak. Kontroller, ülkeye ilk giriş noktasında gerçekleştirilecek.

Transit geçiş esnasında öngörülemeyen durumlar nedeniyle sevkiyat, zararlı organizma istilası veya bulaşmasına maruz kalmışsa, alıcı ülkenin taleplerinin karşılanması ve zararlı organizmaların Türkiye topraklarına bulaşmasını engelleyecek önlemlerin alınması halinde menşe ülke belirtilip, Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek, ürünün transit geçişinin devamı sağlanacak.

Olumsuz zararlı risk analizinde ithalat izni verilmeyecek

Zararlı risk analizi gereken ürünlerin, zararlı risk analizinin tamamlanmadığı veya olumlu sonuçlanmadığı durumlarda ithalata izin verilmeyecek.

Bakanlıkça hazırlanan yüksek riskli bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler listesinde yer alan ürünler için kurulacak komisyon tarafından, risk değerlendirmesi yapılacak. Değerlendirme süreci sonunda, tespit edilen riskler ve alınması gereken bitki sağlığı önlemleri, Bakanlıkça belirlenerek ülkelere bildirilecek.

Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin, karantinaya tabi zararlı organizmalar, zararlı risk analizi sonucu ülke açısından riskli olduğu tespit edilen zararlı organizmalar ve genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) ile bulaş olması durumunda, sevkiyatı engellenecek ve iade işlemleri başlatılacak.

Bu ürünler, gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük idaresi tarafından, en geç 10 gün içinde ihracatçı ülkeye iade edilecek.

Yönetmelik, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

