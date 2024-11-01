Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Ekonomi

Sinop Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bakanlığın sunduğu yeni destekleme modeli hakkında tanıtım toplantıları düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen cuma buluşmaları kapsamında, bakanlıkça yürürlüğe konulan yeni destekleme modeli ile ilgili tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. İlçe Müdürü Mediha Elmas ve teknik ile hayvan sağlığı personellerinin katılımıyla, ilçeye bağlı Yazıcı, Işıklı ve Gencek köylerinde yapılan toplantılarda, modelin sunduğu fırsatlar ve destekler hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda, yeni destekleme modelinin tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilere sağlayacağı avantajlar ve bu süreçte izlenecek yollar hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve fikir alışverişinde bulunulduğu etkinlikler, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu girişimi, yerel üreticilerin daha fazla desteklenmesini ve tarım sektöründeki gelişimlerin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Toplantılar, Ayaz, Karabey ve Taçahmet köylerinde devam edecek. - SİNOP