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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

77' Galatasaray’da oyuncu değişikliği yapıldı. 61. dakikada oyuna giren Leao kenara gelirken Deniz Gül oyuna dahil oldu.

76' Yunus Akgün yükselerek topu uzak noktaya doğru gönderdi. Taç atışını Gençlerbirliği kullanacak.

75' Oğulcan Ülgün, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu kontrol etti.

74' Ağırlaşan zemin, zaman zaman oyuncuların dengesini kaybetmesine ve kayarak yere düşmesine neden oluyor.

72' Gençlerbirliği’nde iki oyuncu değişikliği yapıldı. Tiago'nun yerine Orakpo, Salih Uçan’ın yerine ise Oğulcan Ülgün oyuna dahil oldu.

70' Galatasaray’da oyuncu değişikliği yapıldı. Eren Elmalı kenara gelirken Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

69' Galatasaray, paslaşarak kendi yarı sahasından çıkmaya ve hücum organizasyonunu geliştirmeye çalışıyor.

66' Salih Uçan, sol ayağıyla uzak mesafeden kaleyi denedi. Şut auta çıktı, Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

65' Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

64' Tiago'nun ortasında Goutas kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

63' Pedro Mendes, topla buluşmasının ardından şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı, Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

61' Galatasaray’da oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kenara gelirken Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu. Sara’nın yerine ise Leao oyuna giriyor.

60' Galatasaray’ın kullandığı kornerde Osimhen kafa vuruşunu yaptı. İrfan Can Eğribayat, başarılı bir refleksle topu yeniden kornere çeldi!

59' Galatasaray atağında Osimhen sağ kanattan ilerledi. Metehan Baltacı son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

58' Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. İki takım da oyunun kontrolünü ele almaya çalışırken pozisyon üretmekte zorlanıyor.

57' Tiago, Tongya ile paslaşarak atağı geliştirdi. Tongya ceza sahasına doğru sokulurken son anda Leroy Sane araya girerek müdahalesini yaptı.

55' Pedro Mendes, rakibini çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

54' Gençlerbirliği’nin kullandığı kornerde Metehan Baltacı yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı, Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

53' Tongya sol kanattan ortasını açtı. Top, Davinson Sanchez’e çarparak kornere çıktı. Gençlerbirliği köşe vuruşu kullanacak.

52' Tongya, sol kanattan pasını Tiago'ya aktardı. Tiago’nun gönderdiği top auta çıktı.

51' Tiago sağ kanattan ilerledi ancak Abdülkerim Bardakcı rakibine geçit vermedi. Galatasaray savunmasının müdahalesiyle top kornere çıktı.

50' Topun önünde kaldığı Sallai, şutunu çekti. İrfan Can Eğribayat, üzerine gelen topu kontrol etti.

49' Barış Alper Yılmaz ile Metehan Baltacı arasındaki ikili mücadelenin ardından hakem faul kararı verdi. Serbest vuruş Galatasaray’ın.

48' Leroy Sane sağ kanattan ortasını açtı ancak top, ceza sahasında hiçbir oyuncuya temas etmeden auta çıktı. Gençlerbirliği kale vuruşu kullanacak.

46' İkinci yarı başladı. 

DEVRE: Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

45' Galatasaray, Osimhen'in pasında Leroy Sane ile net pozisyondan faydalanamadı, aut.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi. 

44' Lemina’nın Salih Uçan’a yaptığı faulün ardından hakem oyunu durdurdu. Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak.

43' Sara, uzak mesafeden kaleyi denedi! Tehlikeli gelen şut az farkla auta çıktı. Galatasaray, bu vuruşla rakip kalede etkili oldu.

42' Gençlerbirliği, paslaşarak kendi yarı sahasından çıkmaya ve Galatasaray’ın baskısını aşmaya çalışıyor.

41' Salih Uçan’ın arka direğe doğru gönderdiği ortayı Eren Elmalı kademeye girerek karşıladı ve tehlikeyi önledi.

40' Karşılaşmada ilk bölümde düşük olan tempo, son dakikalarda biraz daha yükseldi. İki takım da hücumda daha fazla etkili olmaya ve pozisyon üretmeye başladı.

39' Barış Alper Yılmaz’ın getirdiği top Sara’nın önünde kaldı. Sara’nın şutu auta gitti.

38' Leroy Sane sağ kanattan ortasını açtı. Osimhen’in kafa vuruşunda İrfan Can Eğribayat başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi!

37' Kullanılan köşe vuruşunda Thalisson'un kafa vuruşu direği sıyırdı. 

36' Salih Uçan'ın ceza sahası içinde dar açıdan şutu Uğurcan Çakır'ın kurtarışının ardından direğe de çarparak kornere çıktı.

35' Davinson Sanchez ile Pedro Mendes arasındaki ikili mücadelenin ardından top taca çıktı. Taç atışını Gençlerbirliği kullanacak.

33' Barış Alper Yılmaz çizgiye inerek pasını Sane’ye çıkardı. Sane’nin Batrakov’a göndermek istediği topa Gençlerbirliği savunması ayak koyarak tehlikeyi önledi.

32' Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz’ın koşusunu görerek savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Metehan Baltacı, kademeye girerek topu kontrol altına aldı.

30' Gençlerbirliği’nin Galatasaray ceza sahasına gönderdiği yüksek topu savunma araya girerek uzaklaştırdı. Galatasaray, kaptığı topla hızlı hücuma çıkıyor.

28' Eren Elmalı’nın Metehan Baltacı ile girdiği mücadelede top auta çıktı. Gençlerbirliği kale vuruşu kullanacak.

27' Diabate, uzak mesafeden şansını denedi. Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

25' Karşılaşmada tempo şu ana kadar çok yüksek değil. İki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, hücumlarda net pozisyon üretmekte zorlanıyor.

24' Galatasaray’ın sağ kanattan yaptığı ortada Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Batrakov yükseldi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23' Galatasaray, rakip yarı sahada paslaşarak Gençlerbirliği savunmasında boşluk arıyor ve pozisyon hazırlamaya çalışıyor.

21' Galatasaray’ın ön alan baskısı sonuç verdi. Gençlerbirliği, baskı altında yaptığı hatalı pasın ardından topu taca gönderdi.

19' Diabate sağ kanattan pasını içeriye çevirdi. Eren Elmalı araya girerek topu uzaklaştırdı ve Gençlerbirliği’nin atağını kesti.

18' Tongya, sol kanatta topla buluştu ve şutunu çekti! Uğurcan Çakır, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

16' Fıratcan Üzüm’ün Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faulün ardından Galatasaray, rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak.

15' Osimhen’in baskısıyla zorlanan İrfan Can Eğribayat, topu taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

13' Barış Alper Yılmaz’a doğru gelen topa Gençlerbirliği savunmasında Metehan Baltacı müdahale etti ve topu taca gönderdi.

12' Gençlerbirliği’nin hücumunda ceza sahasına gönderilen topu Osimhen uzaklaştırdı. Nijeryalı golcü, savunmasına yardım ederek tehlikeyi önledi.

10' Galatasaray’da Sallai, uzun taç atışını ceza sahasına gönderdi. Osimhen’in alamadığı topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

9' Galatasaray’da ceza sahasına gönderilen ortayı Gençlerbirliği savunması karşıladı. Ev sahibi ekip, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Galatasaray’da Osimhen’in önüne gönderilen topa Batrakov hareketlendi ancak Goutas araya girerek kritik bir müdahalede bulundu ve tehlikeyi önledi.

7' Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Goutas kafa vuruşunu yaptı ancak top auta gitti. Galatasaray savunması rahat bir nefes aldı.

6' Gençlerbirliği’nde ceza sahasına gönderilen orta arka direğe yöneldi. Metehan Baltacı’nın kafa vuruşunda top kornere çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kullanacak.

5' Galatasaray’da Sallai, sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak içeriye çevirmek istediği topu istediği gibi gönderemedi. Meşin yuvarlak auta çıktı ve Gençlerbirliği kale vuruşu kullanacak.

4' Gençlerbirliği’nde Franco Tongya’nın Barış Alper Yılmaz’a müdahalesinin ardından hakem faul kararı verdi. Top Galatasaray’a geçti.

3' Galatasaray’da Sara köşe vuruşunu kullandı ve ortasını ceza sahasına gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından topu Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat kontrol etti.

2' Galatasaray’da Sara kaleyi yokladı ancak Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat topu kontrol ederek gole izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

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