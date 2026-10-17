Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Dini nikah merasiminde gelinin talep ettiği 50 bin dolarlık (yaklaşık 1.7 milyon TL) mehir miktarı ve ardından yaşananlar internette geniş yankı uyandırdı. O anlara ilişkin kaydedilen görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İmam ile damat arasında geçen diyalog şöyle;

-50 bin dolar mehirle beraber aldın, kabul ettin mi? Eş olarak kabul ediyor musun?

+Ediyorum.

- Kabul ediyor musun?

+Ediyorum

- Kabul ediyor musun?

+Ediyorum