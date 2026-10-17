Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti - Son Dakika
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Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

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Dini nikah merasiminde gelinin 50 bin dolarlık mehir talebini tereddütsüz kabul eden damat ile imam arasında geçen diyalog büyük ilgi gördü.

Dini nikah merasiminde gelinin talep ettiği 50 bin dolarlık (yaklaşık 1.7 milyon TL) mehir miktarı ve ardından yaşananlar internette geniş yankı uyandırdı. O anlara ilişkin kaydedilen görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İmam ile damat arasında geçen diyalog şöyle; 

-50 bin dolar mehirle beraber aldın, kabul ettin mi? Eş olarak kabul ediyor musun?

+Ediyorum.

- Kabul ediyor musun?

+Ediyorum

- Kabul ediyor musun?

+Ediyorum

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SON DAKİKA: Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti - Son Dakika
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