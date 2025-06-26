Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme çalışmaları başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin yararlanacağı bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı, yılbaşında yapılan yüzde 15.75'lik zamla birlikte 14.469 TL'ye yükselmişti. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yeni bir artış gündemde...
Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.
Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.
Son Dakika › Ekonomi › Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika
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