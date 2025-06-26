Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
26.06.2025 11:36
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En düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmaları başladı. Mevcut maaş 14.469 TL seviyesinde. Haziran enflasyonuna göre yüzde 16.81 zamla 16.901 TL'ye çıkabilir. Ayrıca yüzde 20, 25 veya 30 zam senaryolarına göre; maaş sırasıyla 17.363 TL, 18.086 TL ve 18.810 TL'ye yükselebilir. Net rakam, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme çalışmaları başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin yararlanacağı bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı, yılbaşında yapılan yüzde 15.75'lik zamla birlikte 14.469 TL'ye yükselmişti. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yeni bir artış gündemde...

HAZİRAN AYI ENFLASYONU...

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor.

Bu senaryolara göre;

  • Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,
  • Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,
  • Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Basar:
    22 yıldır her gün aynı senaryo 76 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Allah sizi de emekli maaşına düşürsun inşallah. insanlar emeğinin karşılığını alamıyor. verdiğiniz paraya 15 kg et etmiyor. 70 2 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    bunu herkes biliyor boş haber yapma 45 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sadaka ya devam ne olacak dağ faremi doğuracak kendılerıne gelınce kepçeylevatandaşa çay kaşığıyla 32 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Türkiye Nufusuna göre bu oran öncelikle Ev kirası ve Faturaların yıllık ödemesi ne kadar onlara göre hesaplanması gerekir.. Verdikleri Maaş İzmir,Ankara, İstanbul vs gibi büyük şehirlerde Kirayı bile karşılamıyor. bu 3-4 il zaten Ülkenin Yarı Nüfusuna sahip il ler.. Kısacası emekli maaşların bugünün oranları ile min. 20 bintl olmalıdır. bu verdikler para ancak o ailenin yiyecek masraflarını karşılar ve bu oranlarla ne Kira ne fatura ödeyebilirler 32 0 Yanıtla
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