Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar

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Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan BAĞ-KUR prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor.

16.03.2024 08:32  Güncelleme: 08:39
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Bu yıl içinde yaklaşık 400 bin EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaşın emekli olması öngörülürken, prim günü eksik olan BAĞ-KUR'lular, yeni reform hazırlıklarını merakla bekliyor. Planlanan düzenleme ile birlikte, BAĞ-KUR'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'ye indirilmesi bekleniyor. Bu değişiklikten etkilenecek olan BAĞ-KUR'luların sayısının yaklaşık olarak 1 milyon kişiyi bulacağı tahmin ediliyor. Bu durum, emeklilik sürecindeki BAĞ-KUR'lular arasında büyük bir beklenti ve heyecan yaratmış durumda.

BAKAN IŞIKHAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, esnafın prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu vaadi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

PEKİ KMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenleme kapsamında, küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi hedefleniyor. Ancak, küçük esnaf kategorisine hangi işletmelerin gireceği, henüz hazırlanacak olan kanun teklifiyle netlik kazanacak. Bu konuda konuşulan kriterler arasında 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

ERKEKLER 60, KADINLAR 58

Düzenleme kapsamına girecek olan BAĞ-KUR'lular, 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında ve diğer koşulları da sağladıklarında emekli olabilecekler. Eğer reform tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek BAĞ-KUR'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecekler. 3.5 yıl içinde BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçenler de 7200 günü tamamlamışlarsa BAĞ-KUR kapsamında emekli olabilecekler.

Düzenlemeyle birlikte yaş şartının da göz önüne alındığı, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kadın ve erkek BAĞ-KUR'luların prim gün şartının bin 800 gün azalacağı belirtiliyor. Ancak, bu kişilerin emekli olabilmeleri için 7 bin 200 prim gününü tamamlamalarının yanı sıra belirlenen yaş şartını da karşılamaları gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını doldurmuşlarsa emekli olabilecekler.

Bu düzenleme, son 3.5 yıl içinde SSK'lı çalışma durumunu ortadan kaldırarak, daha esnek bir emeklilik imkanı sağlayacak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacakları kurumu belirleyecek olan düzenleme, son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazlasını hangi statüde gerçekleştirdiyse o statüden emekli olmalarını sağlayacak. Bu gelişmelerle birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle BAĞ-KUR'lular arasında emeklilikle ilgili süreçlerde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek BAĞ-KUR'luların da prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek.

BAĞ-KUR'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. BAĞ-KUR'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte BAĞ-KUR'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar

Finans, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • XYZ: Ben itiraz ediyorum! Gece gunduz kurumlarda milletin kahrini cekip yipranirken benim prim gun sayimi attirdiniz, 2.5 yil fazla calistirdiniz. Kendi isinin krali dedigimiz ve yipranmasi olmayan esmafin primini dusuruyorsunuz. Bu sosyal adalete uymuyor. Kabul etmiyorum! 11 5 Yanıtla
  • Süleyman: Yıpranmayıp kahve içtiğiniz günlere sayınız efenim. 2 2
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