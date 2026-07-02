Yeni IMEI Kayıt Düzeni Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Yeni IMEI Kayıt Düzeni Yürürlüğe Girdi

02.07.2026 09:36
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BTK, yolcu cihazlarının kayıt ve IMEI değişim süreçlerini e-Devlet üzerinden düzenledi.

Yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların kayıt altına alınması ile arızalı cihazlarda yapılacak IMEI değişim süreçlerine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına" dair düzenlemelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelerle IMEI'nin kayıt süreci ve yönetilmesi süreçlerinde teknik ve idari güncellemeler yapıldı.

Buna göre Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, cihaz kayıt başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgiler, ilgili mercilerce elektronik ortamda doğrulandıktan sonra BTK'ye iletilecek. Söz konusu cihazların IMEI numaraları, ilgili misyon mensubunun kimlik kartı geçerlilik süresi boyunca "beyaz listede" tutulacak. Kimlik kartı süresi biten cihazlar, 120 günlük kullanım süresinin ardından "siyah listeye" alınarak kullanıma kapatılacak.

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ilişkin düzenleme

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması nedeniyle cihazın veya ana kartının değiştirilmesi durumunda yapılacak IMEI değişim işlemleri de yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, ilk kayıt başvurusunu yapan kişi e-Devlet üzerinden değişim başvurusunda bulunabilecek.

IMEI değişikliği başvurularında, değişimi gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen belgenin belirli şartları taşıması gerekecek.

Belgede, firma ünvanı ve iletişim bilgilerinin, arızaya bağlı değişim yapıldığının, eski ve yeni IMEI numaralarının, firma anteti veya kaşesinin bulunması zorunlu olacak.

Bazı başvuruların abone kayıt merkezleri üzerinden yapılmasına ilişkin hüküm de kaldırıldı.

Böylece söz konusu işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, E-Devlet, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni IMEI Kayıt Düzeni Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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