Yeni Malatyaspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 29 Kasım'da saat 13.00'te Yeni Malatyaspor'un YMS Token'ını arz edecek.

Bitexen, YMS Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan YMS Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Yeni Malatyaspor ile YMS Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Yeni Malatyaspor taraftarlarının ve Yeni Malatyaspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.