Yeni Opel Grandland, 2024 Altın Direksiyon Ödülü\'nü kazandı

Ekonomi

Opel'in birinci sınıf SUV modeli yeni Grandland, 2024 Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayilerde yerini alacak olan yeni Opel Grandland, Almanya'da 2024 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı.

Tasarımıyla öne çıkan yeni Grandland, elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. AUTO BILD dergisi ve BILD am SONNTAG gazetesi tarafından verilen ödül, otomotiv sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, yeni Grandland'e verilen ödülle her yıl başarılarına yenilerini ekleyen Opel'in kazandığı toplam "Altın Direksiyon" ödül sayısı 21'e yükselmiş oldu.

Elektrikli araçlar için geliştirilen STLA Medium platformu üzerinde yükselen ilk Opel olan bu birinci sınıf SUV, birçok çığır açan teknoloji, akıllı donanım ve sürdürülebilir çözüm barındırıyor. Her zaman yeni 3D Vizor ile parlayan model, ilk kez aydınlatmalı Opel "Şimşek Logosu" ile birlikte sunuluyor. Bununla birlikte yeni Grandland, arkadan bakıldığında, sürekli olarak aydınlatılan Opel marka yazısını taşıyor.

Yeni Grandland'in kokpitinde ise sürücüler için iki geniş ekran yer alıyor. Bu ekranlar, opsiyonel olarak sunulan Intelli-HUD (Head-Up Display) ile birlikte sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlıyor. Buna ek olarak Pure Modu, dijital gösterge ekranındaki içerikleri azaltırken, sanal gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranında görüntülenenleri minimum düzeye indirgiyor.

Yan minderleri ayrı olarak ayarlanabilen AGR sertifikalı ergonomik koltuklar ise rahat bir sürüş keyfi sağlıyor. Patentli Intelli- Seat ergonomi özelliği, her iki ön koltukta da standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte 50 binin üzerindeki farklı hücreden oluşan, parlama yapmayan, adaptif Intelli-Lux Pixel HD far ve pratik Pixel Box gibi özellikler güvenlik ve konforu artırıyor.

Modelde bulunan aydınlatmalı, yarı saydam cam yüzeyin altında da akıllı telefonlar kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Yeni Opel Grandland yaklaşık 1645 litreye ulaşan hacmiyle geniş bir yükleme alanını da beraberinde getiriyor.

Yeni Opel Grandland, Opel'in gururlu "Altın Direksiyon" zaferler serisinin en yeni üyesi olmayı başardı. 1976'dan beri Axel Springer yayınevi BILD am SONNTAG tarafından (2009 itibariyle AUTO BILD ile işbirliğiyle) verilen ödülü Alman otomobil üreticisi bu sene 21. kez kazandı.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni Opel Grandland'ın, şimdiden otomotiv sektörünün geleceğini yollara taşıdığını ve doğuştan elektrikli otomobillere özgü platform üzerinde tasarlanan ilk Opel modeli olduğunu belirtti.

Huettl, konforla birlikte örnek niteliğinde emisyonsuz sürüş menzili olanağı sunduğunu belirterek, "Birlikte sunulan bu iki özellik, cesur ve yalın Opel tasarımıyla bir araya geldiğinde olağanüstü bir otomobil ortaya çıkıyor. AUTO BILD ve BILD am SONNTAG'ın bu yenilikçi ruhu Altın Direksiyon ile ödüllendirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AUTO BILD dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Robin Hornig da Opel Grandland özgün tasarımıyla ve modern kokpitiyle etkileyici bir model olduğunu kaydetti.

Hornig, aynı zamanda günümüzde müşterilere sürüş tercihlerinde özgürlük tanımanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdiğini aktararak, "İster hibrit, ister şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli model olsun, herkes kendine uygun modeli bulabilecek." açıklamasında bulundu.