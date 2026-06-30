Yeni Sabitcoin: Open USD Piyasada

NEW Aralarında Visa, Mastercard, BlackRock ve Coinbase gibi şirketlerin de bulunduğu 140'tan fazla işletmenin kullanmak üzere katıldığı sabitcoin "Open USD" piyasaya sürüldü.

Open Standard'dan yapılan açıklamada, küresel para transferlerinde kullanılacak yeni bir sabit kripto para olan "Open USD" duyuruldu.

Sabitcoinlerin hızları, düşük maliyetleri ve programlanabilirlikleri sayesinde hızla benimsendiğine işaret edilen açıklamada, ancak işletmelerin hala yüksek hacimlerde sabitcoin ihraç etme ve bozdurma ücretlerinin aşırı pahalıya mal olması gibi engellerle karşılaştığı belirtildi.

Açıklamada, internet ekonomisi için geliştirilen Open USD'nin üç temel prensip üzerine inşa edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, işletmelerin Open USD'yi hiçbir maliyet olmadan ve işlem hacmine yönelik yapay sınırlamalar olmaksızın kullanabileceği belirtilen açıklamada, iş ortaklarının küçük bir yönetim ücreti dışında rezervlerden elde edilen tüm geliri alacağı aktarıldı.

Açıklamada, sistemin, ortak şirket temsilcilerinden oluşan bağımsız bir yönetim kuruluna sahip Open Standard tarafından işbirliğine dayalı olarak yönetileceği bilgisi paylaşıldı.

Open Standard Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Zach Abrams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut sabitcoinlerin güçlü yönleri olduğunu ancak işletmelerin büyük ölçekli kullanımlar için açık, düşük maliyetli, yüksek işlem kapasiteli ve kendi çıkarlarıyla uyumlu bir çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Abrams, "Open USD'yi piyasaya sürmek için 140'tan fazla işletmeyi bir araya getirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu, internet ekonomisi için inşa edilmiş ve onu büyüten işletmeler tarafından tasarlanmış bir sabit kripto paradır." ifadelerini kullandı.

Open Standard'ın açıklamasına göre, Open USD'yi kullanmak üzere anlaşmaya varan şirketler arasında teknoloji, ödeme sistemleri ve geleneksel finans dünyasından küresel devler yer alıyor.

Söz konusu ağda yer alan başlıca şirketler şunlar oldu:

"Visa, Stripe, Mastercard, American Express, Discover, Adyen, Klarna, Western Union, Worldline, BlackRock, BNY, Standard Chartered, U.S. Bank, BBVA, Bank Hapoalim, Mashreq, Neo Financial, Google, Samsung Electronics, IBM, Shopify, DoorDash, Coinbase, Solana, Ripple, Crypto.com, MetaMask, Aave, Ledger, Stellar"