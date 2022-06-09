Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor - Son Dakika
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Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor

09.06.2022 11:19

Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyorANTALYA Geçen sezon en fazla ekilen ve ihraç edilen ürünü domates, bu sezonda da en fazla fide siparişiyle ilk sırada yerini alıyor.

Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor

ANTALYA Geçen sezon en fazla ekilen ve ihraç edilen ürünü domates, bu sezonda da en fazla fide siparişiyle ilk sırada yerini alıyor.

Türkiye'nin örtü altı tarımının en büyük oranına sahip Antalya'da sezonu tamamlayan fidelikler, yeni sezon için hazırlık sürecine geçiyor. Antalya'da fide üretimi yapan Ziraat Mühendisi Hayati Özer, yeni sezon için üreticinin en çok tercihinin domates ve biber fidesi olduğunu söyledi. İlk sırada domates, ikinci sırada biber fidesi siparişi aldıklarını belirten Ziraat Mühendisi Hayati Özer, "Bu dönem kendi konjonktürümüzde Antalya üreticisi ilk sırada her zamanki gibi. Erken güz domates ve arkasından biberin tüm grupları; dolma, sivri, çarli olmak üzere bir dağılım yaşanmakta, bunun akabinde kokteyl grupları, silor salatalık çeşitlerinden siparişler geliyor" dedi.

Özer, fidedeki KDV oranının 3 ay önce kararname ile yüzde 1'e düşürüldüğünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Hem fide üreticileri hem de çiftçilerimiz için çok iyi bir haber oldu. Fakat mevcut konjonktürdeki artışlardan dolayı fide fiyatlarında bir artış olacak. Buradaki en büyük etmen tohum ve girdi fiyatlarının yükselmesidir."

En çok ekilen ürünün domates olduğunu kaydeden Özer, "Bu konuda Antalya birinci sıradadır. En çok ihracat yapılan ve dikilen çeşit domates. Bu sezonda kısmen bunu yaşama ihtimalimiz yüksek. Bütün çiftçilerimize hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.

Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor
Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor

YORUMLAR
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Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira Sakarya'da topraksız tarımla üretilen domateslerin ilk hasadı yapılacak Sakarya'da topraksız tarımla üretilen domateslerin ilk hasadı yapılacak
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni sezonun gözdesi yine domates olacak: Üretici en fazla domates fidesi sipariş ediyor - Son Dakika

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