Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor

29.06.2022 11:02
Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor

Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.

Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. Yusufeli Belediye Başkanlığı yeni yerleşim yerinde bulunan mahallelere ve caddelerine yeni isimler arıyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinin tamamlanması planlanıyor.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmaya hazırlanıyor.

Yusufeli Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden ve farklı duyurularla yeni ilçede yapılan mahallelere isim arıyor. İlçe halkının kamuoyuna sunulan isimleri bölge halkı belirleyecek.

Yeni ilçede düşünülen mahalle ve cadde isimlerinden ön plana çıkanların isimleri ise şöyle oluştu:

"Merkez Mahallesi, Hamzet Mahallesi, Ahalt Mahallesi, Sancak Mahallesi, Vecanget Mahallesi, Çakaloğlu Mahallesi, Livane Mahallesi, Kananet Mahallesi, Çoruh Mahallesi, Kazahora Mahallesi, Kaçkar Mahallesi."

Öte yandan hangi bölgeye hangi isim verileceği ile ilgili oylama yapılacak. - ARTVİN

YORUMLAR
500
GSB Spor Okulları Develi'de başladı GSB Spor Okulları Develi'de başladı Çanakkale'de yasa dışı kenevir eken şahıs tutuklandı Çanakkale'de yasa dışı kenevir eken şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Yusufeli Barajı, Hisarcık, Yusufeli, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement