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Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Üretiminde Rekor

Ocak-ağustos dönemde elektrik üretiminin %62,8'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

04.10.2024 12:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ocak - ağustos döneminde yüzde 62,8 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yılın ilk 8 ayında ülkemizde toplam 232,6 teravatsaatlik elektrik üretildi. Bunun yüzde 62,8'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda yer alan infografikte ise yılın 8 ayında elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında en büyük pay yüzde 24,5 ile hidroelektrik yer aldı. Bunu sırasıyla 20,1 ile ithal kömür, 17,1 ile doğal gaz, 13,3 ile yerli kömür, 10,8 ile rüzgar, 8 ile güneş, 3,1 ile jeotermal ve 3,1 ile biyokütle izledi.

Bu dönemde, hidroelektrikten 57,1 teravatsaat, ithal kömürden 46,8 teravatsaat, doğal gazdan 39,7 teravatsaat, yerli kömürden 31 teravatsaat, rüzgardan 25,2 teravatsaat, güneşten 18,5 teravatsaat, jeotermalden 7,2 teravatsaat, biyokütleden 7,1 teravatsaat elektrik üretildi.

Kaynak: AA

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