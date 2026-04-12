Yenipazar Yerel Eylem Grubu Kuruldu

12.04.2026 09:51
Yenipazar'da ekonomik ve sosyal kalkınma için Yerel Eylem Grubu Derneği başladı. Proje 2026-2030 yıllarını kapsıyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ilçe ekonomisine, sosyal yapısına ve turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla kooperatif, oda ve kurum yöneticilerinden oluşan Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği çalışmalarına başladı.

Yenipazar'da kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla kurulan Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği, faaliyetlerine resmen başladı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında desteklenen proje ile Yenipazar'da çok yönlü bir kalkınma süreci başlatılıyor. Toplam 11 milyon 450 bin TL bütçeye sahip proje, 2026-2030 yılları arasında uygulanacak ve ilçe ekonomisine, sosyal yapısına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacak.

Dernek Başkanlığını ADÜ Yenipazar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal'in ve Başkan Yardımcılığını Hacer Boden'in üstlendiği, yönetim kurulunda da Ertuğrul Ateş, Kıvanç İşbilen, İsmet Aksoy, Yasemin Ünübol ve Aygül Bayraktaroğlu'nun yer aldığı Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği, 2026-2030 arasında yürüteceği projenin hem tanıtımı hem de ilçeye olan katkılarını anlatmak üzere önümüzdeki Salı günü Aydın protokolünün de katılacağı açılış etkinliği düzenleyecek.

"İlçenin topyekün kalkınması hedefleniyor"

Dernek Başkanı Elif Meryem Yurdakul Şipal etkinlikle ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Yenipazar Yerel Eylem Grubumuz tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisi; tarım, turizm, el sanatları, kadın istihdamı ve gençlerin ekonomik hayata katılımı gibi birçok alanı kapsayan bütüncül bir kalkınma modeli sunuyor. Stratejinin temel hedefi; Yenipazar'ı kendi kendine yetebilen, yerel değerlerini ekonomik değere dönüştüren ve tanınırlığı yüksek bir ilçe haline getirmek olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında planlanan faaliyetler arasında: yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik çalışmalar, kırsal turizmin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetleri, kadınlar ve gençler için girişimcilik ve eğitim programları, sulama, hayvancılık, ürün kalitesi gibi çiftçilere yönelik teknik eğitimler, festivaller, fuarlar ve kültürel etkinlikler ile Yenipazar'ın tanıtımına yönelik film, afiş ve kampanya çalışmaları yer almaktadır. Bu faaliyetlerle birlikte hem yerel üretimin katma değerinin artırılması hem de ilçenin turizm açısından daha görünür hale getirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

"Ekonomik, sosyal ve katılımcı bir kalkınma modeli"

Şipal konuşmasının devamında derneğin ekonomik, sosyal ve katılımcı bir kalkınma modeli hedeflediğini ifade ederek, "Yenipazar Yerel Eylem Grubu; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, kadınlar, gençler ve yerel paydaşların aktif katılımıyla oluşturulmuştur. Hazırlık sürecinde yapılan toplantılar, anketler ve görüşmeler sayesinde ilçenin ihtiyaçları doğrudan yerelden alınan verilerle belirlenmiş ve strateji bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Bu yönüyle proje, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve katılımcı bir kalkınma modeli sunmaktadır. Kurulan dernek ile birlikte Yenipazar'da ilk kez bu ölçekte planlı ve uzun vadeli bir yerel kalkınma süreci hayata geçirilmektedir. Açılacak olan YEG ofisi, ilçede yürütülecek tüm faaliyetlerin koordinasyon merkezi olacak ve yerel halk ile proje arasında doğrudan bir köprü görevi üstlenecektir. Derneğimizin tanıtımını hedeflediğimiz il protokol üyelerinin katılımıyla düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Açılış etkinliğimiz 14 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00'de Yörük ali Efe Caddesi No4/A'da bulunan hizmet binamız önünde yapılacaktır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

