Yerli Girişimcilere Yapay Zeka Desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de yapay zeka adaptasyonunda yerli girişimlerin payının düşük seviyede kaldığını ifade ederek, "Yerli ve milli girişimcilerimizi daha fazla destekleyip, onları öne çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Ankara'da TOBB tarafından 'TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi' düzenlendi. Zirvede yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasında oluşturduğu dönüşüm ve sektörlere sunduğu fırsatlar ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı programda, yapay zekanın sanayi, üretim, ticaret, finans ve hizmet sektörlerindeki kullanım alanları değerlendirilirken, Türkiye'nin yapay zeka vizyonu, dijital dönüşüm süreci ve işletmelerin bu teknolojilerden daha etkin yararlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Zirveyle teknoloji şirketleri ile iş dünyası arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve yapay zekanın ekonomik büyümeye katkısının artırılması hedeflendi.

Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOSGEB tarafından başlatılan Yapay Zeka Kredi Programı, veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yönelik 3 milyar dolarlık destek paketi ile 2026-2030 Yapay Zeka Eylem Planı'nın önemli adımlar olduğunu vurgulayarak, bu politikaların yerli yapay zeka ekosistemini güçlendirmek açısından kritik olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türk Yapay Zeka Ekosistemi Raporu'na göre Türkiye'de yapay zeka adaptasyonunda yerli girişimlerin payının düşük seviyede kaldığını ifade ederek, "Yerli girişimlerin çözümünü kullanan kurumların oranı yalnızca yüzde 6,3. Demek ki yerli ve milli girişimcilerimizi daha fazla destekleyip, onları öne çıkarmamız gerekiyor" dedi.

"Günümüzde dünyanın en kıymetli arazisi akıllı telefon ekranları haline geldi"

Yapay zekanın küresel ekonomide hızla büyüyen en önemli teknoloji alanı haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının rekabet gücünü koruyabilmesi için yapay zeka destekli dönüşümü hızlandırması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Teknoloji ve İnovasyon Raporu'na göre yapay zekanın piyasa değeri 5 sene içinde 4,8 trilyon doları bulması bekleniyor. Piyasa değerinin bu seviyeye ulaşmasıyla yapay zekanın nesnelerin interneti, blokzincir ve elektrikli araçları da geride bırakarak piyasa değeri en büyük teknoloji alanı olacağı öngörülüyor. Öte yandan rapora göre yapay zeka ekonomileri dönüştürüyor ve fırsatlar ortaya çıkarıyor. İş dünyamız açısından baktığımızdaysa, günümüzde dünyanın en kıymetli arazisi akıllı telefon ekranları haline gelmiştir. Şirketlerin bu ekranda yer kapabilmesi de yapay zeka entegrasyonuna bağlıdır. Şu an hızla büyüyen dev şirketlerin ortak özelliği, yapay zeka tabanlı, kişiselleştirilmiş tüketici deneyimini merkeze almalarıdır. Şirketler, rekabetçi kalabilmek için tüm ürün ve iş süreçlerini yapay zeka destekli dijital ortamlara taşımak zorundadır."

Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşümün işletmeler açısından artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirterek, yapay zeka ve dijital teknolojilerin üretimden hizmet süreçlerine kadar tüm alanlarda etkin şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

"TOBB ve TEPAV üzerinden KOBİ'lerin dijital olgunluk seviyelerini ölçen araçlar geliştiriyoruz"

Harvard Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya da değinen Hisarcıklıoğlu, şirketlerin yapay zekayı yalnızca maliyet azaltmaya yönelik bir araç olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirtti. Yapay zekanın insan kapasitesini artıran tamamlayıcı bir teknoloji olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesindeki yapay zeka çalışmalarına da değinerek, "TOBB ve TEPAV üzerinden KOBİ'lerin dijital olgunluk seviyelerini ölçen araçlar geliştiriyoruz. Avrupa Odalar Birliği başta olmak üzere uluslararası partnerlerimizle yapay zeka araçlarının kullanımına yönelik eğitim ve mentörlük programları yürütüyoruz. Türkiye Odaları ve Borsa Birliği bünyesinde çok önemli bir dijital dönüşüm adımına imza attık. Artık tüm bilimlerimizde yapay zeka araçlarını aktif ve verimli şekilde kullanır hale geldik. Eğitimlerde edindiğimiz bilgileri iç süreçlerimize entegre ederek hem operasyonel hızımızı artırdık hem de üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha ileriye taşıdık" açıklamasında bulundu.

Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile kamu temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, oda ve borsa yöneticileri, teknoloji firmaları ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren sektör paydaşları katıldı. Program, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Bakan Kacır'ın konuşmasıyla devam etti.