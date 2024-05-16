Yeşil pasaport tasarıları sanayicilere fayda sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil pasaport tasarıları sanayicilere fayda sağlayacak

Yeşil pasaport tasarıları sanayicilere fayda sağlayacak

Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, yeşil pasaport tasarılarının önünü açan süreçlerin en çok sanayicilerin faydasına olacağını belirtti. Toraman, Türk fındığının yüksek kalitesi ve katkısıyla Türkiye ekonomisine önemli bir değer sağladığını vurgulayarak, yeşil pasaport tasarılarının sanayicilere kolaylık sağlayacağını ifade etti.

16.05.2024 17:07
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SAMSUN (İHA) – Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, yeşil pasaport tasarılarının önünü açan süreçlerin en çok sanayicilerin faydasına olacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar katıldı.

"Yeşil pasaport tasarılarının önünü açan süreçler en çok sanayicilerimizin faydasına olacak"

80. Genel Kurulu değerlendiren ÇTB Meclis Başkanı Toraman, "Çarşamba'nın yaygın üretim ağı fındık ve fındık ticaretine dayanmaktadır. Türkiye ekonomisine, tarıma ve sanayiye sağladığı katkı ile Türk fındığı, emsalinin yetiştirilemediği yüksek kaliteye sahip milli bir ürünümüzdür. Yurt dışı fuarları ve sanayi alanında yapılan gözlemler bölgemiz fındık üreticisi ve sanayicisi için ayrı bir önem arz etmektedir. Odalar ve borsalar adına yürütülen yeşil pasaport tasarılarının önünü açan ve kolaylaştıran süreçler en çok sanayicilerimizin faydasına olacaktır. Başkanımızın da ifade ettiği gibi üretim sahamız dünya ülkelerine oranla daha fazla, bu alanları genişletmeli tarıma, sanayiye ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine hep birlikte kazandırmalıyız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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