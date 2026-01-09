Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği

Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği
09.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi ve Elemeği.com iş birliğiyle düzenlenen e-ticaret eğitimi, kadınların ekonomik hayatta daha güçlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, kadın kooperatifleri üyeleri ve girişimci kadınlar katıldı.

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com platformu ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nde e-ticaret eğitimi düzenledi. Kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Elemegi.com temsilcisi Enes Ünal, YILMEK kursiyerleri ve eğitmenleri, kadın kooperatifleri üyeleri ile girişimci kadınlar katıldı. Kadınların Yıldırım Belediyesi'nin öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, "İş hayatından eğitime ve sosyal hayata, yaşamın her alanında kadınların etkinliğini arttıracak, destek olacak projeler geliştiriyoruz. YIL-MEK ile İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'mizde binlerce kadına eğitim verdik. Kadınların istihdamına yönelik programlarımızla yine binlercesinin iş sahibi olmasına vesile olduk. Kurduğumuz kadın kooperatifleriyle kadınlarımızın kendi işlerini yapmalarına imkan oluşturuyoruz. Eğitim ve spor faaliyetlerimiz ile de kadınlarımıza hayatın her alanında destek oluyoruz. Elemeği.com platformu ile de bu alanda önemli bir çalışmaya imza atacağız. Gösterdeiği özveriden dolayı paydaşımız Elemegi.com Platformu'na ve Enes Ünal'a teşekkür ediyorum" dedi.

Öncelik gelir değil sorumluluk

Dünyanın makineleşmesi ile birlikte el emeğinin değerinin her geçen gün azaldığını hatırlatan Elemegi.com Platformu Temsilcisi Berkay Appan ise "El emeği bir kültürün en önemli unsurlarından birisi. Yine geçimini bu şekilde sağlayan insanımız var. Biz teknolojiyi el emeğinin yararına kullanarak, hem bu geleneksel ürünlerin devamlılığını sağlamak hem de geçimini el emeğinden kazanan insanlarımızın ürettiklerini değerlendirebilecekleri bir platform oluşturduk. Bugün Bursa'nın en fazla kadın kooperatifine ev sahipliği yapan ve kadınlara yönelik projeleri ile örnek teşkil eden Yıldırım Belediyesi ile önemli bi iş birliği başlıyoruz. Bu projemiz kapsamında; Platformumuza üye olan Yıldırım'daki kadın kooperatiflerinin üyelerinden ve yılmek kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli almayacağız. Diğer taraftan da eğitim ve destek programlarıyla Yıldırımlı kadınlara destek olacağız"diye konuştu. Daha sonra ise katılımcılara platformun kullanımı ve e-ticaret üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Suriye’den “16.00-18.00 arası Şeyh Maksut’tan“ çıkın çağrısı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Suriye'den "16.00-18.00 arası Şeyh Maksut'tan" çıkın çağrısı
15:44
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:03:14. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.