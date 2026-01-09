Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com platformu ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nde e-ticaret eğitimi düzenledi. Kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Elemegi.com temsilcisi Enes Ünal, YILMEK kursiyerleri ve eğitmenleri, kadın kooperatifleri üyeleri ile girişimci kadınlar katıldı. Kadınların Yıldırım Belediyesi'nin öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, "İş hayatından eğitime ve sosyal hayata, yaşamın her alanında kadınların etkinliğini arttıracak, destek olacak projeler geliştiriyoruz. YIL-MEK ile İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'mizde binlerce kadına eğitim verdik. Kadınların istihdamına yönelik programlarımızla yine binlercesinin iş sahibi olmasına vesile olduk. Kurduğumuz kadın kooperatifleriyle kadınlarımızın kendi işlerini yapmalarına imkan oluşturuyoruz. Eğitim ve spor faaliyetlerimiz ile de kadınlarımıza hayatın her alanında destek oluyoruz. Elemeği.com platformu ile de bu alanda önemli bir çalışmaya imza atacağız. Gösterdeiği özveriden dolayı paydaşımız Elemegi.com Platformu'na ve Enes Ünal'a teşekkür ediyorum" dedi.

Öncelik gelir değil sorumluluk

Dünyanın makineleşmesi ile birlikte el emeğinin değerinin her geçen gün azaldığını hatırlatan Elemegi.com Platformu Temsilcisi Berkay Appan ise "El emeği bir kültürün en önemli unsurlarından birisi. Yine geçimini bu şekilde sağlayan insanımız var. Biz teknolojiyi el emeğinin yararına kullanarak, hem bu geleneksel ürünlerin devamlılığını sağlamak hem de geçimini el emeğinden kazanan insanlarımızın ürettiklerini değerlendirebilecekleri bir platform oluşturduk. Bugün Bursa'nın en fazla kadın kooperatifine ev sahipliği yapan ve kadınlara yönelik projeleri ile örnek teşkil eden Yıldırım Belediyesi ile önemli bi iş birliği başlıyoruz. Bu projemiz kapsamında; Platformumuza üye olan Yıldırım'daki kadın kooperatiflerinin üyelerinden ve yılmek kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli almayacağız. Diğer taraftan da eğitim ve destek programlarıyla Yıldırımlı kadınlara destek olacağız"diye konuştu. Daha sonra ise katılımcılara platformun kullanımı ve e-ticaret üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. - BURSA