Yıldırım: "İhracattaki güçlü performans sevindirici" - Son Dakika
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Yıldırım: "İhracattaki güçlü performans sevindirici"

06.06.2022 12:25
Yıldırım: "İhracattaki güçlü performans sevindirici"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, dış ticaret verilerini değerlendirerek, "2022 yılının ilk 5 ayında yapılan ihracatın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşması sevindirici" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, dış ticaret verilerini değerlendirerek, "2022 yılının ilk 5 ayında yapılan ihracatın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşması sevindirici" dedi.

Dış ticaret verileriyle ilgili açıklama yapan Hasan Yıldırım, " Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı yüzde 15,2 artış ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 19 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte 2022 yılının ilk 5 ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştık. Bu veriler Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yılbor boru olarak ihracata büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım, "Her geçen gün yeni ihracat pazarlarına açılabilmek adına ihracat ekibimiz sıkı bir çalışma içerisinde. Türkiye'nin üretim gücünün bir göstergesi olan ihracat rakamlarındaki ciddi artışlara biz de kendi çapımızda katkı sunmak adına çalışıyoruz. Ürün kalitemizi arttırarak, yeni pazarlarda kalıcı olmak istiyoruz. Bununla birlikte de sürekli olarak yeni pazarlar keşfedip, ülke ihracatına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Hasan Yıldırım, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'İhracattaki güçlü performans sevindirici' - Son Dakika

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