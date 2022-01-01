Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, yüzde 174,55 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 101,01 yükselişle 2021'in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2021'in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Yıllık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027699
|174,55
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,098129
|129,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,055421
|125,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,225287
|115,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|285,5898
|111,71
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,239984
|109,76
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,07683
|107,13
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,759703
|106,22
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,10639
|102,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,162945
|98,66
|Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088925
|101,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,232799
|80,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,091322
|78,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,320724
|74,97
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,056521
|74,10
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,044954
|73,01
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,192803
|70,77
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,026768
|70,43
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,047477
|69,68
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,160423
|68,21
(Sürecek)
Kaynak: AA
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