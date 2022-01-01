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Yıllık yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Yıllık yatırımcı rehberi (4)

01.01.2022 11:26
Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, yüzde 174,55 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, yüzde 174,55 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 101,01 yükselişle 2021'in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2021'in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıYıllık Getiri (%)
Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027699174,55
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,098129129,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,055421125,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,225287115,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu285,5898111,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,239984109,76
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,07683107,13
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,759703106,22
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,10639102,89
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,16294598,66
Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,088925101,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,23279980,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,09132278,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,32072474,97
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,05652174,10
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,04495473,01
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,19280370,77
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,02676870,43
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,04747769,68
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,16042368,21
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Yatırım, Petrol, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi


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