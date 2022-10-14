Yılsonu büyüme tahminleri arttı - Son Dakika
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Yılsonu büyüme tahminleri arttı

14.10.2022 10:32
Yılsonu büyüme tahminleri arttı

Piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, Ekim döneminde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, Ekim döneminde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. 2022 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,74 iken, bu anket döneminde yüzde 37,34 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,63 ve yüzde 21,17 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,15 ihtimalle yüzde 28,00 - 34,99 aralığında, yüzde 58,94 ihtimalle yüzde 35,00 - 41,99 aralığında, yüzde 15,86 ihtimalle ise yüzde 42,00 - 48,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 28,00 - 34,99 aralığında, yüzde 55,26'sının beklentilerinin yüzde 35,00 - 41,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 42,00 - 48,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,64 ihtimalle yüzde 15,00 - 18,99 aralığında, yüzde 26,89 ihtimalle ise yüzde 19,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24'ünün beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 33,33'ünün beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 13,00 iken, bu anket döneminde yüzde 11,22 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,51 TL iken, bu anket döneminde 19,82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,07 TL ve 23,61 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, bu anket döneminde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılsonu büyüme tahminleri arttı - Son Dakika

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