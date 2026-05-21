Yol Çalışmalarında Dikkat!

21.05.2026 08:30
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde Bursa Batı-Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarındaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılım kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-Çatalca yolunun 11-13. kilometrelerindeki asfalt ve Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karaman-Mut yolunun 64-66. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Karaman yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Mut istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Aydınca Tüneli'nin Turhal istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler Aydınca köy yoluna yönlendiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 29-31. kilometrelerinde Geminbeli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 21.05.2026 08:54:41.
