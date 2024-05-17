Yolcu beraberinde ikinci cep telefonu yurda sokulamayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yolcu beraberinde ikinci cep telefonu yurda sokulamayacak

Yolcu beraberinde ikinci cep telefonu yurda sokulamayacak

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Ticaret Bakanlığının yolcu beraberinde getirilen ikinci cep telefonlarıyla ilgili yeni uygulamaya gittiğini belirterek, gümrük vergileri ödense bile yolcu beraberinde ikinci cep telefonu yurda sokulamayacak. Böylece hem vergi kaybının hem de suistimalin önüne geçilecek. Yeni uygulamayla hem vergi kaybının hem de suistimalinin önüne geçileceğine dikkati çeken Turnacı, telefonların 'klonlama' yöntemiyle kullanılmasının da önüne geçilmiş olunacağını vurguladı.

17.05.2024 12:03
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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Ticaret Bakanlığının yolcu beraberinde getirilen ikinci cep telefonlarıyla ilgili yeni uygulamaya gittiğini belirterek, "Artık gümrük vergileri ödense bile yolcu beraberinde ikinci cep telefonu yurda sokulamayacak. Böylece hem vergi kaybının hem de suistimalin önüne geçilecek." dedi.

Turnacı, Ticaret Bakanlığının yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni uygulamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Yurt dışından yolcu beraberinde 3 takvim yılında, kendi adına kayıtlı hatla kullanmak üzere 1 cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu anımsatan Turnacı, bu konuda bir değişikliğe gidilmediğini söyledi.

Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarına yönelik düzenlemeye gidildiğini anlatan Turnacı, artık gümrük vergileri ödense bile ikinci cep telefonunun yurda sokulamayacağını belirtti.

Yeni uygulamayla hem vergi kaybının hem de suistimalinin önüne geçileceğine dikkati çeken Turnacı, telefonların "klonlama" yöntemiyle kullanılmasının da önüne geçilmiş olunacağını vurguladı.

Uygulama kapsamındaki cihaz sayısının çok fazla olmaması nedeniyle iç piyasaya herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını kaydeden Turnacı, "Vatandaşların 3 yılda bir yurt dışından kaydını yaptırmak şartıyla cep telefonu getirmesine ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik olmadı. Yolcu beraberinde gelen cihazların kurallarının doğru bir zemine oturtturulması lazım. Yurt dışından getirilen çift IMEI numaralı telefonların, tek numara gibi tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolcu beraberinde ikinci cep telefonu yurda sokulamayacak - Son Dakika

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