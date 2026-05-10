Yolda Çalışmalar ve Trafik Uyarıları

10.05.2026 08:38
Karayollarında bakım ve onarımlar nedeniyle çeşitli yollar kontrollü trafiğe kapatıldı. Sürücüler dikkat etmeli.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometreleri Denizli istikametindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61 kilometreleri ile Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerinde heyelan nedeniyle Reşadiye yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1 kilometreleri ile Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

