Yongatek yapay zeka çipinde yaklaşık 5 milyon üretim hedefini TEKNOFEST'te açıkladı

Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, TEKNOFEST'e katılan gençlerin ve yarışmacıların sürekli öğrenmeye çalıştıklarını ve birbirleriyle yarıştıklarını kaydederek, "TEKNOFEST'in gerçekten Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ateşinin yakıldığı bir olimpiyat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'lerin önemine işaret ederek, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknolojik kalkınmasında ve teknolojik dönüşümünde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Gençlerin yarışmalarda göstermiş olduğu eforları ve yapmış oldukları çalışmaları görenlerin hayran kaldığını aktaran Baran, "İnanılmaz bir eforları var, inanılmaz bir çabaları var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, gençlerin ve yarışmacıların sürekli öğrenmeye çalıştıklarını ve birbirleriyle yarıştıklarını kaydederek, "TEKNOFEST'in gerçekten Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ateşinin yakıldığı bir olimpiyat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Orta ve uzun vadede yaklaşık 5 milyon gibi bir yapay zeka çip üretim hedefimiz var"

Yongatek'in çalışmalarına da değinen Baran, gelecek dönemde Beko ile yaklaşık 30 milyonluk bir çip hedeflerinin olduğuna dikkati çekerek, "2027 yılında milyon sayısında bir ürün vereceğiz. Daha sonra 2028-2029'da 30 milyonlara çıkılacak. Bu sadece tek müşteriyle." açıklamasını yaptı.

Baran, yapay zeka çipi tarafında hedeflerinin olduğunu aktararak, "Yapay zeka çok nitelikli bir çip. Orada da 3 yıllık bir hedefte milyon seviyesine ulaşacağız. Sonra da orta ve uzun vadede yaklaşık 5 milyon gibi bir yapay zeka çip üretimi hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri öncelikli pazarlarımız"

Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin öncelikli pazarları olduğuna işaret eden Baran, "Sonrasında bütün dünya pazarımız olacak. Pazardaki payımız her geçen gün artıyor bu kapsamda." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, pazarda ilk müşterinin önemine de işaret ederek, "İlk müşteri olmadan bunları yaparsanız markette birçok zorlukla karşılaşırsınız. Bizim mikrodenetleyici alanındaki ilk müşterimiz, anahtar müşterimiz Beko. O da yeterince büyük." diye konuştu.

Yapay zeka çipi tarafındaki anahtar müşterilerinin de ASELSAN olduğunu aktaran Baran, ASELSAN ve benzeri diğer kamera üreten firmalara ürün vererek pazarlarını genişletmeyi ve büyütmeyi istediklerini dile getirdi.