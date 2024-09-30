Yozgat\'ta Badem Umudu

Ekonomi

Yozgat'ta iklim değişikliği nedeniyle tarım sektöründe verim kaybı yaşayan çiftçiler, badem ve ceviz gibi alternatif ürünlere yönelirken, badem hasadı rekolte açısından umut veriyor. Ancak çiftçiler, pazar oluşmamasından yakınıyor.

Yozgat'ta son yıllarda artan iklim değişikliği, tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Çiftçiler, alternatif tarım ürünlerine yöneldi. Özellikle badem ve ceviz gibi katma değeri yüksek ürünler, Yozgat çiftçisi için yeni bir umut kapısı oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde daha önce hububat ekimi yapan Fatih Mermertaş tarlasını badem bahçesine dönüştürdü. Mermertaş, yaptığı açıklamada; "Burada 15 dönüm, 15 bin 850 metrekare alan içerisinde 850 adet badem ağacı var. 2020 yılında başladık biz bu işe, şu an ilk hasadı yapıyoruz. Hasat şu an çok güzel, yaklaşık iki tonla üç ton arasında bir badem beklentimiz var. Yozgat için bir pazar yok. Badem Yozgat'ta yeni yetişiyor. Yozgat için badem pazarını biz oluşturacağız. İlk etapta iç pazarı öneriyoruz. Öncelikle Yozgat halkına kilo kilo satılarak iç pazar oluşturulmaya başlandı. Hedefimiz bir sonraki yıllarda bu tonajı daha çok artırmak. Şu anda dördüncü yılında ama bu yıl geçtikçe de tonajları artıracağız. Gelecek sene dört ton, ondan sonraki sene beş ton, giderek artacak. Bu da bizlerin çabasıyla olacak, bakımıyla olacak. Şu an fiyatlarda kabuklu bademde bizim Ferragnes dediğimiz çeşit bizim ektiğimiz 150 lira ila 200 lira arasında. Buğdayda verimi düştü. Buğdayla veya nohutla diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda bu daha çok para kazandıran, bir geçim kaynağı oldu. Yozgat'ta bu pazarın daha da geliştirilmesi gerekiyor. Çiftçilerin de bahçe kurarak badem veya diğer meyvelerin de Yozgat genelinde yaygınlaşması daha çok iyi olur. Burası kıraç bir araziydi, köyün yaklaşık 500-600 metre kenarında bulunan bir arazi. Köyden elektrik getirdik, sondaj vurduk ve 50 tonluk havuz kurarak burayı sulu bir araziye dönüştürdük. Bitkilerdeki gibi sulama sistemleriyle çalışıyor. Sulama sistemi bir tuşla bin tane ağacı da aynı anda sulayabiliyoruz. Bunun işçi masrafı var. İşçi ücreti de yüksek. Bir işçi Yozgat gibi bir yerde bulunamıyor. Köyde hiç bulunamıyor. Ama ileride makineleşerek aşmayı düşünüyoruz" dedi. - YOZGAT