Yozgat'ta fasulye ekim alanları ve üretimi artıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta fasulye ekim alanları ve üretimi artıyor

25.05.2022 11:20
Yozgat'ta fasulye ekim alanları ve üretimi artıyor

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, ürün çeşitliliğini artırmak ve bunları çiftçilere tanıtmak amacıyla 4 köyde fasulye deneme ekimi yapıldığını belirtti.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, ürün çeşitliliğini artırmak ve bunları çiftçilere tanıtmak amacıyla 4 köyde fasulye deneme ekimi yapıldığını belirtti.

Özkaya, yazılı açıklamasında, tüm çalışmalarında üretim ve verimi artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Bu amaçla birçok deneme ekimi yaparak ürün çeşitlerini çiftçiye tanıttıklarını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Kuru fasulye ve yeşil fasulye, yemeklik sınıfında gıda sektöründe en çok tüketilen ve aranan baklagillerdendir. Özellikle protein oranının yüksekliği nedeniyle beslenme diyetlerinde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda son iki yılda ilimizde kuru fasulye üretiminde önemli artış olduğu gözlemlenmektedir. 2019'da 4 bin 315 dekar olan ekiliş alanı 2021'de 10 bin 457 dekara çıkmış, 566 ton üretim ise 1942 tona yükselmiştir. Hedefimiz bunu daha da yukarılara taşımaktır."

Özkaya, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel firmalar tarafından geliştirilen, "Sürurbey", "Canıpek", "Borsa" ve "Nirvana" isimli kuru fasulye çeşidi ile "Zümrüt42" yeşil fasulye çeşidinin 4 köyde deneme ekiminin yapıldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Yozgat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta fasulye ekim alanları ve üretimi artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta fasulye ekim alanları ve üretimi artıyor - Son Dakika
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