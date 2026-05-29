Yozgat'ta Genç Girişimciden Salep Denemesi

29.05.2026 10:44
Emre Sarıaslan, Yozgat'taki bahçesinde 8 salep türü denemesi yapıyor ve verimlilik gözlemliyor.

Yozgat'ta 26 yaşındaki genç girişimci Emre Sarıaslan, köyündeki bahçede yaptığı salep üretim denemesiyle dikkat çekiyor. Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde çalışma yürüten Sarıaslan, yaklaşık bin 200 kök salep bitkisini deneme amaçlı toprakla buluşturdu.

Salep üretimini geliştirmek amacıyla farklı türler üzerinde çalışma yaptığını belirten Sarıaslan, bölgede hangi türlerin daha verimli olacağını gözlemlediklerini söyledi. Salep köklerini geçen sene tanesini 20 liradan aldığını ifade eden genç girişimci, çalışmaları ailesine ait evin bahçesinde sürdürdü.

"8 farklı salep türü denendi"

Salep üretimine yönelik çalışmalarını anlatan Emre Sarıaslan, farklı bölgelerden temin edilen türlerin Yozgat iklimine uyum durumunu gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyündeki bahçemizde hem salep hem safran çalışmamız oldu. Salepte üç farklı bölgeden, üç farklı satıcıdan sekiz farklı türü deneme yaptık. Bölgemize uyum sağlayan türler oldu, olmayan türler oldu. Önümüzdeki sezonlarda uyum sağlayan türlerden çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Drenajlı toprağı seviyor"

Salep üretiminde toprak hazırlığının önemli olduğunu ifade eden Sarıaslan, ekim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ekim zamanımız salepte safranda da ikisi de aynı şekilde. Ağustos ortalarında ekimimizi yaptık. İkisi de aynı dönemlerde, çalışmalar başladı. Toprak hazırlığımızı yaptık. İkisinin toprağını da biraz set şeklinde yapıyoruz. Drenaj toprak seviyor ikisi de yumru kök, soğan kök olduğu için."

"Hasat sonrası yeniden ekilecek"

Haziran ayında hasat yapacaklarını belirten Sarıaslan, elde edilen yumruları satış yerine yeniden üretim için kullanacaklarını söyledi. Sarıaslan, "Şimdi de haziranın on beşi hasadımızı yapacağız. Normalde, hasattan sonra işte bölgelere göre satışlar başlıyor. Ama ben tamamen bahçemi büyütmek için bütün yumruları tekrar ekim için önümüzdeki döneme saklayacağım. Bunu da hasattan sonra kasalara, toprağın dışında bir ortama kaldırıp sezonu gelince tekrar ağustosun on beşi gibi tekrar gelip toprağa ekeceğiz. İstersek toprakta da devam ediyor ama kendi saklama şartlarımızda daha güvenli şekilde, daha verimli şekilde saklayabiliyoruz" dedi.

Çalışmalarını tarım yetkilileriyle koordineli şekilde yürüttüklerini ifade eden Sarıaslan, "Çalışmalarımızı da Yozgat İl Tarım Müdürlüğü ve Boğazlıyan İlçe Tarım ile birlikte koordineli bir şekilde yaptık. Onlar da ara ara gelip, kontrollerini yapıp hasat zamanında, ekim zamanında da bizle birlikteler" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

