Yozgat'ta Kadınların İnisiyatifiyle Modern Bir Market Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Kadınların İnisiyatifiyle Modern Bir Market Kuruldu

Yozgat\'ta Kadınların İnisiyatifiyle Modern Bir Market Kuruldu

Yozgat'ın Bahadın Beldesi'nde kurulan Bahadın Market, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kadın girişimciler için bir fırsat sunuyor. Modern bir işletme haline dönüşen market, kadınların ürettiği ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyor.

18.12.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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Yozgat'ta bulunan Bahadın Market, yöre halkının ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde 240 kişinin bir araya gelerek bin 500 TL vermesiyle kurulan Bahadın Market, kooperatif mantığıyla yola çıktı. İlk olarak anonim şirket kuruldu. 2017 yılında kurulan işletme mahalle bakkalı imajından kurtularak modern bir market haline dönüştü. Kadınların kendi imkanlarıyla ürettiği yumurta, meyve veya sebze gibi ürünlerini satışa sunabildiği market hem ihtiyaçları karşılıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara alan açıyor. İşletme yöneticisi Serpil Atakul Çıtak, 3 yıldır marketin işletmeciliğini yapıyor. Bir süre Ankara'da yaşarken çeşitli sektörlerde çalışmasının ardından Bahadın'a dönen Çıtak, marketin kuruluş sürecinden söz etti. "Eskiden burası küçük bir market gibiydi. Atilla isimli arkadaşımız işletiyordu. Devam etmek istemedi. Biz de bir gün arkadaşlarımızla otururken herkes bütçesine göre 6 bin, 30 bin, 40 bin gibi paralar verdi. Marketimizi el ve gönül birliğimizle bir arada tuttuk. O günden bugüne 4-5 yönetim değişti ama buranın büyümesine yönelik fikirlerimiz hep aynıydı. Zorluklar da çıktı ama engelleri aşmasını bildik" cümlelerini kullandı.

"Rol model oldum ve kuruluşumuzu iyi yerlere taşıyacağına inandığım kadınları yanıma aldım"

Yönetim kurulu başkanı olmasıyla rol model olduğunu belirten Çıtak, "Buranın iyi yerlere taşınabileceğine çok inandım. Bu inanca eşlik edecek diğer kadınları da yanıma çağırdım. Şimdi buradayız ve hep birlikte öğreniyoruz. Market işletme sürecini tecrübe ederek öğrendik. Marketimiz girişimcilerin yetiştiği bir akademi gibi. Yolculuğumuz devam ediyor. Bundan sonraki aşamalarda yönetimi yeni vizyon sağlayacak arkadaşlara devretmek isterim. Kadınlara çağrım olsun. Marketimiz işlemeli ve devam etmeli" dedi.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, marketin yönetim kurulunda bulunan Serpil Atakul Çıtak'ın çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederken "Mahalle bakkalı görünümlü bir işletmeden modern bir market meydana getirdi" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kadınların İnisiyatifiyle Modern Bir Market Kuruldu - Son Dakika

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