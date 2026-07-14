Yozgat'ta Kiraz Hasadı Yükseliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kiraz Hasadı Yükseliyor

Yozgat\'ta Kiraz Hasadı Yükseliyor
14.07.2026 11:28
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Yozgat'ta 10 ton kiraz toplanıyor; Japonya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor.

30 milimetre olan kirazlar iç piyasaya gönderilirken Japonya, Rusya, Gürcistan ve Hollanda gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde, 5 yıl önce 'Burada kiraz yetişir mi' sorusuyla başlayan Ar-Ge çalışması bugün dev bir üretim bahçesine dönüştü. 164 dönümlük alanda 10 bin 832 kiraz ağacının bulunduğu bahçede hasat tüm hızıyla sürerken, günlük yaklaşık 10 ton kiraz toplanıyor. İç pazardaki büyük alıcılara gönderilen kirazların Japonya, Rusya, Gürcistan ve Hollanda gibi ülkelere de ihraç edildiği belirtildi.

Bahçenin sorumlusu Arslan Özcan Bahadın beldesinde yürüttükleri Ar-Ge çalışmasının bugün önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. Özcan, "Burası Gümüşkavak Mahallesi'nde kurulan, 10 bin 832 fidandan oluşan bir kiraz bahçesi. Regina, Kordia, Ziraat 900 ve Sweetheart olmak üzere farklı çeşitlerle üretim yapıyoruz. Farklı çeşitlerle çalışmamızın sebebi hasat süresini uzatmak. Tek çeşit olsaydı hasadı 10-15 günde tamamlamak zorunda kalacaktık. Ancak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda farklı çeşitlerle hasat süresini 14 ila 21 gün arasında yayabiliyoruz" dedi.

"Yaklaşık 150-160 tonun üzerinde hasat bekliyoruz"

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alamadıklarını hatırlatan Özcan, bu sezon ise yüksek verim beklediklerini belirterek, "Geçen sene 11 Nisan'da yaşanan don nedeniyle biz de dahil olmak üzere ülke genelinde ürün alınamadı. Ondan önceki yıl 57 ton ürün elde ettik ve bunu Hollanda'ya iç pazara gönderdik. Bu yıl bizim ana hasat yılımız. Yaklaşık 150-160 tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Günlük 10 ton kiraz topluyoruz. Alıcılarımız iç pazardaki büyük tüccarlar. Bu ürünlerin Japonya, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere gönderildiğini biliyoruz. Kirazlarımızın kalibresi 28-30 milimetre arasında. Hasadımız haziran ayının sonunda başladı ve ağustos ayının ortalarına kadar devam edecek" diye konuştu.

"Günümüz kirazlarla geçiyor"

Kiraz hasadında çalışan tarım işçilerinden İmam Bakır Karaslan ise Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden ailesiyle birlikte Yozgat'a kiraz hasadına geldiklerini söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kiraz Hasadı Yükseliyor - Son Dakika

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