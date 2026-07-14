Yozgat'ta Kiraz İhracatı Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 5 yıl önce 164 dönüm alanda kurulan bahçelerde üretilen kirazlar, aracı firmalar tarafından Japonya ile birlikte Hollanda, Rusya, Gürcistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Yurt dışında yaşayan Umut Akpınar isimli iş insanı tarafından kurulan kiraz bahçesi bir taraftan istihdam yaratırken diğer taraftan da elde edilen gelirlerin önemli bölümü üniversite öğrencilerine burs olarak veriliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 5 yıl önce tesis edilen kiraz bahçesi, bölgenin dikkat çeken, örnek gösterilen tarımsal projelerinden biri haline geldi. Beldenin Gümüşkavak Mahallesi'nde 164 dönüm arazi üzerinde kurulan kiraz bahçesinde bulunan 10 bin 832 kiraz ağacından sağlanan 4 çeşit organik ürün iç ve dış pazara sunuluyor. Önceki yıllarda kiraz ile birlikte çiğidi ve sapı da ayrılıp, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere Japonya'ya ihraç edilirken, bu yıl talep gelmediği, bu nedenle kirazın dalından koparıldığı gibi tüketim için piyasaya verildiği aktarıldı.

"BU KİRAZI BURADAN 40 LİRAYA, 60 LİRAYA ALIYORLAR"

Bahadın beldesindeki Kiraz bahçesinde çalışan Celal Bozyiğit, "Bu kirazın hakkını vermiyorlar, emeğimize karşılık alamıyoruz. Bu ekiminden tut işçisine kadar hiç karışılamıyor. Bak bu kiraz markette 200 lira. Bu kirazı buradan 40 liraya, 60 liraya alıyorlar. Bu emeğimizin karşılığını alamayınca biz de işten yorulmuş oluyoruz. Yani üretmeden yorulmuş oluyoruz" dedi.

Şanlıurfa Harran'dan mevsimlik işçi olarak gelen İmam Bakır Karaaslan da sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar çalıştıklarını anlatarak, "Çok şükür günümüz iyi geçiyor. En azından Şanlıurfa'nın sıcağından buralara kaçıyoruz, güzel, serin. Bütün Şanlıurfalıları buraya beklerim. Burada yevmiye güzel, bin 400 lira. Çadırda kalıyoruz, evlere yakın. Elektriğimiz var, suyumuz da var. İyi güzel gidiyor. Günümüz güzel geçiyor" diye konuştu.

"İHRACATLARLA ALAKALI ŞİRKETLERİMİZ ARAŞTIRMALARINI YAPIYOR"

Yurt içerisinde bulunan şirketler tarafından alınan kirazın Japonya ile birlikte Hollanda, Rusya, Gürcistan gibi ülkelere de ihraç edildiğini aktaran kiraz bahçesi sorumlusu Arslan Özcan, şu bilgileri verdi:

"Hasadımız başladı. Dört ayrı cinsle çalışıyoruz biz burada, Svitart, Regina, Kordia ve Ziraat 900 diye. Patronumuz Umut Akpınar, Hollanda'da. 5 yıl önce burada bir AR-GE çalışması yaptık, Yozgat'ta da kiraz olur mu mantığıyla. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Kirazımız da oldu. Bugün de hasadımıza başlamış olduk. Geçen sene 11 Nisan'da don olayları itibariyle hiçbir tane kiraz alamamıştık ama bu sene 160-170 ton 27, 28, 30 kalibrelerde kiraz alıyoruz. İhracatlarla alakalı şirketlerimiz araştırmalarını yapıyor. Gönderdiğimiz yerler oldu Hollanda'ya, Japonya'ya. Şimdi iç pazarlarda çıkış yapıyoruz bu sene. Önümüzdeki ayın 10'una kadar da hasadımız devam edecek."

"HER ZAMANKİ OLDUĞU GİBİ BİZİM KAZANCIMIZ ÇOK AZ"

Yüksek maliyetlerden yakınan Arslan Özcan, şöyle dedi:

"Dışarıda gördüğümüz, piyasada gördüğümüz 22-24 kalibrelere 120, 130, 150 lira gibi fiyatlar yazıyorlar. Satıcı esnaflar, manavlar pazarlarda bu yönde gidiyor. Kalibre 28-30'dan aşağı düşmemesine rağmen tüccarlar bayağı bir zorladılar bizi bu sene. Ciddi bir örgütlenme yapmışlar. Her zamanki olduğu gibi bizim kazancımız çok az. Diyarbakır'dan, Doğu'dan, Antep'ten, Mardin'den, her taraftan 120 tane işçi getirdim. Günlük bana bayağı ciddi maliyetleri oluyor. Günde 10 tona yakın kiraz çıkartabiliyoruz, 120 kişiyle. Bu da yaklaşık kişi başına 110-120 kilo, 130 kilonun üzerine çıkması gerekiyor. Sıyırma dediğimiz dalın üzerindeki komple kirazları aldığımız zaman bunu yapabiliyoruz ama seçme dediğimiz zaman biraz zorlanıyoruz. Öyle hasadımıza devam ediyoruz."