YUAN High-Tech\'ten Yeni Yapay Zeka Platformu: Pandora

Yapay zeka ve görüntüleme çözümleri alanında faaliyet gösteren YUAN High-Tech, yapay zeka platformu Pandora'yı duyurdu.

Yapay zeka ve görüntüleme çözümleri alanında faaliyet gösteren YUAN High-Tech, NVIDIA Jetson Orin NX Super modu tarafından desteklenen yapay zeka platformu Pandora'yı duyurdu. Halihazırda eğitim, akıllı perakende ve robotik alanlarında kullanılan Pandora, buluta bağlı kalmadan gerçek zamanlı analitik, yerelleştirilmiş yapay zeka odaklı hizmetler ve otonom sistemler sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre; sadece 470 gram ağırlığındaki Pandora, 157 TOPS yapay zeka performansı sunuyor ve geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modüler esneklik sağlıyor. - İSTANBUL