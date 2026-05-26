Yüksekova\'da hayvan pazarında bayram hareketliliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurulan canlı hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Yeşildere Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına sabahın erken saatlerinden itibaren gelen besiciler, bin bir emekle yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Bayram ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise bütçelerine uygun hayvan bulabilmek için pazarın yolunu tuttu. Hem üreticiler hem de vatandaşlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiğini belirtti. Besiciler, fiyat artışlarını artan yem fiyatları, nakliye giderleri ve bakım maliyetlerine bağlarken, vatandaşlar ise alım gücünün düşmesinden dert yandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin güvenlik, hijyen ve düzeni sağlamak adına denetimlerini sürdürdüğü pazarda, vatandaşların kurbanlık tercih ederken hayvanların küpeli ve sağlık raporlu olmasına dikkat ettiği gözlendi.

Hayvan pazarını ziyaret ederek besici ve vatandaşlarla bir araya gelen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Pazardaki durumu değerlendiren Başkan Geçirgen, "Kurban Bayramı öncesi Yüksekova'daki canlı hayvan pazarımızda hem bir yoğunluk hem de fiyatlar konusunda durgunluk hakim. Girdi maliyetlerinin, özellikle yem ve nakliye giderlerinin artması üreticimizi doğrudan etkiledi. Besicimiz emeğinin karşılığını almak istiyor, vatandaşımız da kendi bütçesine göre ibadetini yerine getirmeye çalışıyor. Gönül ister ki her iki taraf da pazarımızdan memnun ayrılsın. Üreticilerimizden ricamız, ellerinden geldiğince fiyatlarda esneklik göstererek vatandaşımıza yardımcı olmalarıdır. Bu bayram ikliminde yardımlaşma ve fedakarlık ruhuyla hareket ederek inşallah ortak bir noktada buluşacağız. Şimdiden tüm çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - HAKKARİ