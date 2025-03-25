Yumurta İhracatında Fon Kesintisi Artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yumurta İhracatında Fon Kesintisi Artırıldı

Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatındaki fon kesintisini kilogramda 1,5 dolara yükseltti.

25.03.2025 01:12
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarda ulaşımına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan, 1,5 dolara yükseltildi" denildi

Türkiye'ye yönelik devam eden dış talebin etkisiyle fiyat hareketliliğinin devam ettiğinin gözlemlendiği söylenen açıklamada, "Bilindiği üzere, gıda arz güvenliğinin önündeki risklerin bertaraf edilerek ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması hedeflerimiz doğrultusunda, 25 Şubat 2025 tarihinde yapılan düzenleme ile sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent tutarında kesinti uygulanmaya başlanmıştı. Bununla birlikte, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip durum incelendiğinde, uygulamanın dezenflasyonist etkileri görülmekle birlikte, ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan, 1,5 dolara yükseltildiği söylenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmeler doğrultusunda; sofralık yumurta ürününde fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla, sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, 25 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogramda 0,5 dolardan, 1,5 dolara yükseltilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımız ile güçlü bir iş birliği ve koordineli çalışmayı sürdüreceğiz. Gıda arzının ve güvenliğinin korunması, ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik görev ve yetki alanımızda bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurta İhracatında Fon Kesintisi Artırıldı - Son Dakika

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