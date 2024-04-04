Yunanistan\'a bağlı adalarda kapıda vize uygulaması başladı

Türk vatandaşları için Yunanistan'a bağlı Ege'deki adalarda kapıda vize uygulaması başladı. 1 Nisan'dan itibaren başlayan kapıda vize uygulaması ile Türk turistler, Schengen vizesine başvuruda bulunmadan adaları ziyaret edebilecek.
Yunanistan'a bağlı adalarda kapıda vize uygulamasının hayata geçmesi, Ege'nin iki yakasındaki turizmciler tarafından da olumlu karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen firmanın sahibi Ali Jale, kapıda vize uygulamasının en fazla 1 hafta ile sınırlı olduğunu söyledi. Uygulamanın 1 Nisan itibariyle Yunanistan tarafından Türk vatandaşlarına yönelik başlatıldığını hatırlatan Jale, "Bunu uzun süredir bekliyorduk. En son Yunan Başbakanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu görüşmenin ardından böyle bir karar çıkmıştı zaten. Dolayısıyla da bu konuda çok talep geliyordu bize. Şimdi resmiyet kazanan kapıda vize ile yolcularımızı Midilli Adası'na geçirebiliyoruz" dedi.
Kapı vizesi uygulamasından yararlanabilmek için iki adet biometrik fotoğraf, vize başvuru formunun doldurulması, feribot bileti ile adada kaç gün kalınacaksa kalınacak gün kadar otel rezervasyonu veya adada bir yakınında kalacaklar ise misafir edecek kişinin davetiyesine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ali Jale, "Tüm bu evrakların feribot firmaları ya da turizm acentelerine teslim edilmesi gerekiyor. Bizler de bu evrakları 4 gün içerisinde Midilli Adası'ndaki yetkililere ulaştırıyoruz. Başvuru sırasına göre de Yunan yetkilileri bu başvuruları değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.
Her başvurunun yüzde 100 kabul olacak anlamına gelmediğine işaret eden Ali Jale, "Başvuruları değerlendiren Yunan makamları, kapıda vize uygulamasına başvuru yapana vize verip vermeyeceğine karar verecektir. Bana göre bu başvuruların en fazla yüzde 3 ya da 4'ü olumsuz sonuçlanabilir. Ama yüzde 95 üzerindeki bir oranla da başvurular kabul edilecektir" diye konuştu.
Ayvalık'ta perşembe günleri kurulan semt pazarına Midilli'den gelip alışveriş yapan ve Ege'deki Yunan adalarında turizmle uğraşan esnaf da, Türk vatandaşlarının kapıdaki vize uygulamasına yoğun ilgi göstereceğinden en ufak bir şüphe duymadıklarını belirtti. - BALIKESİR
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