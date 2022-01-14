Yunanistan'da tüketici fiyatları "enerjiyle" yükseldi

Yunanistan'da tüketici fiyatlarında yüzde 5,1'lik artış kaydedildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Aralık 2021'de tüketici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

En yüksek fiyat artışı ise yüzde 135,7 ile doğal gazda gözlendi.

Elektrik fiyatı yüzde 45, ısınmada kullanılan mazotun fiyatı ise yüzde 34,1 arttı. Yakıttaki yüzde 21,7'lik artışı, uçak biletlerindeki yüzde 19,6'lik artış takip etti.

Keçi ve kuzu eti fiyatlarının yüzde 19,7 arttığı ülkede, Yunan mutfağının temel unsurlarından olan zeytinyağının fiyatı ise yüzde 17 oranında yükseldi.

???????- Pahalılıkla mücadele kapsamında asgari ücret artırılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ANT1 televizyon kanalına verdiği röportajda, yükselen fiyatlar nedeniyle, asgari ücretin artırılacağını kaydetti.

Miçotakis, "Ekonomik olarak güçlük çeken vatandaşlarımızın en kısa zamanda desteklenmesi gerektiğinin farkındayız" diye konuştu.

663 avro olan asgari ücretin 1 Mayıs'tan itibaren artırılacağını belirten Miçotakis, "Artış, 1 Ocak 2022'deki yüzde 2'lik artıştan daha yüksek olacak" dedi.