Yunusemre Belediyesi, 200 km ova yolunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, nisan ayından bu yana 200 km ova yolunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 16 kırsal mahallede yaşayan üreticilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerdeki ova yollarında bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, yaklaşık 3 ayda 16 kırsal mahallede ova yollarına bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Nisan ayından bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri 200 kilometrenin üzerinde ova yolunda bakım onarım çalışması yaptı.

Çalışmalar sezon süresince devam edecek

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sahada yoğun bir şekilde çalışan ekiplere teşekkür etti. Başkan Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nisan ayından bu güne kadar yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız halkımızın mutluluğunu tesis etmek. Kırsal mahallelerimizin yaz aylarında en büyük ihtiyaçlarından biri olan ova yolu bakım ve onarımı konusunda göreve gelir gelmez talimatlarımızı verip bu alandaki çalışmalarımızı başlattık. Bu zamana kadar 16 kırsal mahallemizde 200 kilometre ova yolumuzun bakım ve onarımını yaptık. Çalışmalarımız hala devam ediyor" diye konuştu. - MANİSA