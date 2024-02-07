Yunusemre Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine 3 Yeni Nokta Ekliyor

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, 13 mahallede kurduğu halk ekmek büfeleri ile şimdiye kadar binlerce vatandaşın sağlıklı ve ucuz ekmeğe ulaşmasına imkan tanıdı. 220 gram ekmeğin 5 TL'den satışa sunulduğu halk ekmek büfelerine 3 yeni nokta daha ekleniyor.

Yunusemre Belediyesi, hizmete aldığı halk ekmek büfeleri aracılığı ile binlerce vatandaşın evine ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırıyor. 220 gram ekmeğin 5 TL'den satıldığı halk ekmek büfelerinin sayısı artıyor. 13 noktada hizmet veren halk ekmek büfelerine Merkez Efendi Mahallesi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yanı, Fatih Mahallesi Muhtarlık Karşısı ve Millet Çarşısı Yuntar Market ekleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, halk ekmek çalışması ile bugüne kadar binlerce vatandaşa ucuz ve sağlıklı ekmeği ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yunusemre Belediyesi olarak 13 noktada 220 gram ekmeği 5 TL'den satışa sunuyoruz. Halk ekmek büfelerimizin sayısını da artırarak daha fazla vatandaşlarımıza ucuz ve sağlıklı ekmeği ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle alım gücü kısıtlı olan vatandaşlarımız artık 3 mahallede daha halk ekmeğe kısa zamanda ulaşabilecek. Hizmete giren halk ekmek büfelerimiz ile 16 noktada halkımıza ucuz ve sağlıklı ekmekle buluşturuyoruz. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA