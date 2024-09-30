Yunusemre Belediyesi\'nden Kırsal Kalkınma İçin Teknik Ziyaret

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmalarına hız veriyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teknik ziyaret gerçekleştirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi tarımsal ve teknik anlamda ilçeye yeni projeler kazandırmak, çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teknik gezi düzenledi. Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Yetiş, müdürlük teknik personeli ve Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Komisyonu Başkanı Yelda Çevikoğlu'nun katıldığı inceleme gezisi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ziyaret edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma alanında yaptığı projeler ve çalışmalar yerinde incelenerek bilgiler alındı.

Kooperatifçilik ve Yerel Tohum Merkezi incelendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi projesi kapsamında uygulamaya geçirilen lavanta bahçesi, komisyon tarafından gezildi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Yerel Tohum Merkezi ziyaret edilerek yaklaşık 985 çeşide yakın ata tohumu merkezi ile tıbbi ve aromatik distilasyon ünitesi yerinde görüldü. Ayrıca bölgede kooperatifçiliği destekleme hakkında bilgiler alınarak Marmaris ilçesinde bulunan Tıbbı Bitkiler Koleksiyon Bahçesi ile belediyeye ait alanda desteklemek amacıyla kullanımı kooperatiflere tahsis edilen tesis ziyaret edildi. - MANİSA