Yunusemre Belediyesi\'nden Ova Yollarına Bakım

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Büyüksümbüller Mahallesi'nde üreticilerin yoğun olarak kullandığı ova yollarında bakım çalışması yaptı. Çalışmaların ardından üreticiler, tarla ve bağlarına rahat bir şekilde ulaşmaya başladı.

Çiftçilerin tarla ve bağlarına ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi, ova yolu bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyüksümbüller Mahallesi'nde üreticilerin talep ettiği 2 kilometrelik ova yolu açtı. Açılan yol sayesinde üreticiler, tarla ve bağlarına rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda hız kazanacağını belirtti. - MANİSA